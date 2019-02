Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin har gett beskedet att fackförbundet drar in sitt ekonomiska stöd till Socialdemokraterna. De tre miljonerna som det rör sig om kan fackförbundet använda bättre, menar Baudin i en debattartikel i Aftonbladet.

Samarbetet med Socialdemokraterna i facklig-politiska frågor går långt tillbaka, och enligt Tobias Baudin ska det fortsätta.

Enligt Dagens Arena är Kommunals plan att starta en fond som ska finansiera utbildning för förbundsmedlemmar som vill engagera sig politiskt – i just Socialdemokraterna.

– Vi vill få fler kommunalare som tar plats i politiken, till exempel i sitt kommunfullmäktige. Det är så vi får en politik som gynnar våra medlemmar, säger Tobias Baudin till Dagens Arena.

Av LO:s 14 förbund är det i dag totalt tre av dem som avstår från egna bidrag till partiet. LO ger totalt sex miljoner kronor LO i partistöd till Socialdemokraterna.

IF Metall ger sex kronor per medlem och år i bidrag till S, vilket motsvarar totalt 1,8 miljoner kronor. Därmed är man det fackförbund som ger näst mest i stöd till partiet – efter just Kommunal.

”Det har varit uppe för diskussion länge”, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson om partistödet till Socialdemokraterna. Foto: Marc Femenia

Enligt förbundsordförande Marie Nilsson kommer inte IF Metall att dra in sitt partistöd till Socialdemokraterna på grund av Kommunals beslut.

– Frågan om partistöd är en principiellt viktig fråga. Det har varit uppe för diskussion länge, senast på vår kongress 2017. Det här är något som är under ständig omprövning hos oss, och även hos andra förbund säger hon.

Marie Nilsson framhåller att hon tror att partistödet kommer att fortsätta diskuteras inom förbundet framöver.

– Vi kommer garanterat att diskutera detta i samband med vår partikongress som äger nästa år. Det här är verkligen ett viktigt ämne som behöver diskuteras brett.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Foto: Adam Ihse/TT

Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, anser inte att beskedet kom oväntat.

– Beslutet beror framför allt på två saker. Dels att Socialdemokraterna försvagats som parti över tid, och därmed inte har samma politiska tyngd inom det svenska partisystemet. Och dels på grund av att allt större andel av LO-medlemmarna röstar på andra politiska partier än S, säger han.

Han menar även att januariavtalet kan vara en faktor att väga in i sammanhanget.

– Jag tror inte att det har påverkat Kommunals beslut. Men jag tror att det uppfattas som provocerande hos många av förbunden. Man börjar helt enkelt ställa sig frågan om det är gynnsamt att betala till Socialdemokraterna, säger Ulf Bjereld.