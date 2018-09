Ikea-anställd: ”Folk är väldigt rädda”

Chris De Angelo jobbar sedan tio med logistik på Ikeavaruhuset i Stoughton, Massachusetts. Han gillar sitt jobb. Men han är besviken på ledningen.

– När vi började processen för att bilda en fackklubb här trodde vi att Ikea hade en mer upplyst attityd än de flesta andra amerikanska företag. Men det visade sig att de är precis som vilket amerikanskt storföretag som helst. De hävdar att de har alla dessa fina värden, men i verkligheten lever de inte som de lär.

Han anser att Ikea haft som marknadsföringsknep att distansera sig från företag som Walmart och Amazone, där arbetskraften ofta har dåliga förmåner.

– Men det visar sig att de är likadana, nu ser vi neddragningar i våra förmåner. De rör sig alltmer mot den typ av företag som Walmart och Amazone är.

Enligt hans åsikt skrämde ledningen de anställda till att inte rösta för en fackklubb på Ikea. De hotade med sämre förmåner och sådde många frön av tvivel kring vilken nytta ett fack kan göra. De anställda kallades till obligatoriska möten varje dag och ledningen lyckades skrämma dem till tystnad, enligt Chris De Angelo.

– Folk är väldigt rädda nu, det är fortfarande svårt att få människor att prata om situationen på arbetsplatsen. De har fått veta av ledningen att de inte gillar facket.

I omröstningen om en fackklubb i Stoughton blev det en majoritet som röstade nej. Och än så länge har inte Chris De Angelo sett någon större chans för en ny omröstning.

– De har övertygat folk om att inte ge det en till chans. Men kanske vaknar en del nu. Ikea lovade att inget skulle bli sämre framöver, men en rad försämringar är på gång.

Han nämner bland annat att semesterersättningen försämrats, att årets julklapp dragits in och att flera anställda har fått mindre arbetstid.

– I ingen av dessa frågor har vi någon talan. Det trots att USA nu är det land där Ikea har störst försäljning. Dessutom gynnas företag av skattesänkningar som nyligen genomfördes. Det känns orättvist att vi inte har något inflytande. Men för ledningen är det: our way or the highway.

Läs mer: Larm om att Ikea motverkar fackligt arbete