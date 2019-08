Ikea investerar 14 miljarder i Kina

Ikea har funnits i Kina i mer än 20 år och har 27 varuhus runt om i landet. Landet fortsätter att vara en expansiv marknad, trots att tillväxten mattats en del under senare år.

– Kina är en av de mest dynamiska marknaderna med stor potential som tror starkt på, sade Ikeas Kinachef Anna Pawlak-Kuliga vid ett pressmöte på fredagen enligt flera kinesiska medier.

Och under nästa räkenskapsår ska företaget investera motsvarande 14 miljarder kronor. Detta är den största investeringen som har gjorts under ett år i Kina, och bolaget aviserar en fortsatt hög ambition under ett antal år framöver.

Fokus ligger på bland annat på ökad digitalisering, e-handel och start av citynära ”mini-Ikea” i mångmiljonstaden Shanghai. Man ska också etablera fyra nya varuhus som ska stå färdiga nästa höst. Ikea räknar med att anställa 3.000 personer under nästa år.

Satsningen ska ses mot bakgrund av den stora omställning som Ikea sjösatte i fjol, och som ledde till ett globalt varsel av 7.500 anställda, varav 650 i Sverige.

Företaget vill styra mot bland annat mer e-handel och fler så kallade konceptbutiker inne i städerna samt skära bort dubbelarbete. Samtidigt, menar Ikea, kommer det globala varslet över tid att kontras med 11.000 nya personer, för att fylla kompetensluckorna.

