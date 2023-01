IMF-chef: Inflationen har toppat

Undantaget är tjänstesektorn i vissa länder, som släpar efter. Och hon vill inte blåsa faran över.

– Penningpolitiken måste hålla linjen under 2023, säger hon.

Huvudscenariot just nu är enligt Gopinath att den globala tillväxten kommer att vända uppåt under andra halvåret i år och under 2024.

Det finns samtidigt gott om oroshärdar, påminner hon om. Gopinath nämner bland annat kraftmätningen i USA:s kongress kring skuldtaket, som om det låser sig politiskt kan leda till federala nedstängningar i USA.

Gopinaths uttalande kommer inför en uppdaterad IMF-prognos, som ska presenteras i slutet av januari. Enligt IMF-höjdaren har utsikterna inte förändrats i någon större utsträckning sedan senaste prognosen från fonden i oktober i fjol.

– Efter det att vi har gått igenom tre rundor av prognossänkningar har vi nu i alla fall inte fått det sämre än så när vi nu ser oss omkring, säger hon.

– Tillväxten globalt bottnar i år och förbättras under andra halvåret och sedan in i 2024. Detta är för att vi ser motståndskraft, säger hon.

Gopinaths positiva tonläge ligger i linje med andra försiktigt optimistiska besked från den ekonomisk-politiska eliten på Davosmötet – där ryska företrädare lyser med sin frånvaro i den idylliska alpmiljön.

Bland annat har Tysklands förbundskansler Olaf Scholz i en Bloomberg-intervju förklarat att han är övertygad om att den tyska ekonomin – Europas största – kan undvika en recession i år. Denna syn på vad som väntar delar han bland annat med ECB-höjdaren Francois Villeroy de Galhau, som sade att hela eurozonen ser ut att klara 2023 utan recession i år.

