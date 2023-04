Inflation och priskrig kan få svenskar att fynda i Norge

Ett kallt regn piskar mot asfalten på Kiwi-butikens parkering på Svinesundsveien i Halden fem kilometer norr om gränsbron till Sverige.

Efter att norrmännen under flera decennier i stort sett ensamma åkt på shopping till grannlandet, på så kallad Harrytur, står nu tre svenskregistrerade bilar parkerade här.

I en av dem har Frank och Rosita Sporre från Skee söder om Strömstad anlänt. Ur fickan plockar Rosita upp listan på varor de tänkt pröva.

– Vi var här för en vecka sen också. Visst är en hel del billigare i Sverige nu också, men frukt och grönsaker är billigare här. Nu kollar vi smör och mjölk, det är kul att se hur priserna skiljer sig åt, säger Frank Sporre.

– Jag har norska kollegor som tidigare sagt att här hemma kan vi inte handla. Men det här är kanske början på nåt, säger Rosita Sporre.

Bild 1 av 2 Rosita och Frank Sporre från samhället Skee söder om Strömstad gjorde sig denna dag en inköpsutflykt till Halden på norska sidan. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Rosita Sporre från Skee i Strömstad hade inför inköpen i Halden med sig en lapp för att kunna jämföra priserna mot de hon noterat hemma i Sverige. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Butikschefen Malin Therese Berger ansvarar för just den här Kiwi-affären i Halden som sedan den 1 februari leder det omtalade norska handelskriget som fått konkurrenten Coop att tala om ”ren prisdiskriminering”. Men Malin Therese Berger, klädd i Kiwis helgröna outfit, hon bara ler.

– Nu har vi ett prislås fram till 1 maj och vi märkte efter 1 februari att vi fick nya kunder. Fler säger att det inte längre lönar sig att åka över gränsen.

Men hur lönsamt är det nu?

– Av konkurrensskäl kan jag inte prata om det. Vi vill vara prispressare men samtidigt trygga arbetsplatser där butikerna överlever.

Även om shoppingtrafiken fortsatt är extremt enkelriktad – i fjol gränshandlade norrmännen i Sverige för 10,4 miljarder, en fyrdubbling jämfört med under pandemin och nästan i nivå med toppåret 2019 – anas kanske ett skifte:

Enligt Statistisk Sentralbyrå i Norge föll norrmännens gränsköp under fjärde kvartalet i fjol jämfört med tredje från 3,3 till 2,8 miljarder och antalet dagsturer minskade från 1,8 till 1,5 miljoner. (Samtidigt låg nivån fortsatt över ”Harry-trafiken” i fjol vår). Liknande tal pekar norska banken DNB på i en analys: antalet dagsturer till Sverige i december låg 25 procent under samma månad 2019.

– Det är svårt att läsa in en ny trend baserat på ett enda kvartal, säger Guro Henriksen vid norska statistikmyndigheten till DN.

– Kanske tar det tid att komma tillbaka till gamla mönster efter pandemin, man får nya vanor. Vi har också ökade priser på drivmedel, inte minst elpriserna. Vi norrmän har ju många elbilar.

Men Guro Henriksen pekar också på att matpriserna ökat mer i Sverige.

– Så priserna börjar jämnas ut, samtidigt som den norska kronan är svag. Men det är ännu osäkert om det vi ser är början på ett nytt mönster.

Bild 1 av 2 27-åriga Malin Therese Berger är sedan fyra år chef för kedjan Kiwis matbutik på Svinesundsveien i Halden. Två varor hon lockar svenskar med: Fryst laxfilé för 85 kronor kilot samt blöjor, 68 kronor om man köper tvåpack. (Norska kronkursen nästan identisk med svenska). Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Ole Jörgen Lind är chef för Maximat-affären i Nordby på den svenska sidan. Han lyfter fram två varor som de lockar särskilt norrmän med: Serranoskinka för 240 kronor kilot och franskt ankbröst för 239 kronor kilot. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Ja, även om den svenska kronan länge varit svag har den norska kronan de senaste sju månaderna tappat nio procent mot den svenska, och 19 procent mot euron det senaste året.

Medan livsmedelspriserna i Sverige i februari var 22,1 procent högre än för ett år sedan, enligt SCB den största höjningen sedan 1950-talet, var prisökningen på livsmedel i Norge ”bara” 8,8 procent.

Men när chefen i den jättelika Maximat-butiken i köpcentret Nordby på den svenska sidan Svinesund, Ole Jörgen Lind, beskriver den norska modellen med fasta prisjusteringar enbart två gånger per år, 1 juli och 1 februari, bedömer han att hans norska kollegor nu är i ett extra pressat läge.

– Norrmännen köper in 65 procent av sina varor från utlandet och har ett otroligt protektionistiskt lantbruk. Det läggs på tullar vid gränsen på ost och kött på två-tre hundra procent, och så har du norska kronans stora fall mot euron på det. Du kan se det som sker nu som ett priståg på väg in men som flyttats fram, som en slags time out inför 1 juli. Då måste de höja, annars lär många tvingas stänga.

Blöjorna är en storsäljare på norska sidan, säger Kiwi-chefen i Halden Malin Therese Berger medan hon fyller på blöjhyllan. Foto: Tomas Ohlsson

Samtidigt säger han att de inte alls höjt lika mycket som SCB-statistiken för hela Sverige visade.

– Vi har räknat, vi höjde med tolv procent.

Samtidigt som Ole Jörgen Lind medger att somliga varor, som fisk, blöjor, toapapper och bröd, kan vara billigare i Halden, har han inga större bekymmer. Maximat tillsammans med sina två systerbutiker i Nordby sålde i fjol för rekordhöga 2,1 miljarder.

När han visar DN runt bland enorma pallar med läsk, en jättelik ostdisk och frys på frys med kött och fläsk fnyser han åt rapporteringen den senaste tiden.

– Vi bara skakade på huvudet när vi hörde på nyheterna att gränshandeln skulle ha tagit stryk. Juli i fjol var vår bästa någonsin och februari i år var ett nytt rekord. De senaste veckorna har vi legat 20-30 procent upp mot i fjol, och när norska tidningar i höstas jämförde var 290 av 312 varor billigare här än där.

Många burkar läsk och öl blir det i butikerna på den svenska sidan. Trots avskaffad särskild sockerskatt i Norge är dryckerna storsäljare hos Ole Jörgen Lind och hans kollegor i Nordby, Strömstads kommun. Foto: Tomas Ohlsson

Och just här är positionen och ryktet värt att försvara för många. I kommuner som Strömstad och Eda i Värmland jobbar runt var fjärde invånare i handeln och 2019 beräknades 85 procent av de jobben ha med norrmännens Harryturer att göra, enligt en studie av Handelns utredningsinstitut.

I ett försök att mota kritiken från pressade handelsföretag nära riksgränsen tog den norska regeringen 2021 bort den särskilda skatten på choklad- och sockervaror. Men det har inte förändrat mycket, visar en norsk undersökning.

– Läsken är fortsatt dyrare där än här, säger Ole Jörgen Lind på Maximat. Visst, nu har Kiwi en kampanj på fyrpack Solo för 39 kronor, men när vi har kampanj ligger vi klart lägre. Så det där med borttagna sockerskatten har varit ett norskt självmål.

Någon stor skillnad är det dock inte när DN just denna dag jämför: Ole Jörgen Lind tar 49,90 kronor för fyra 1,5-liters Coca Cola, medan Malin Therese Bergers Kiwi-butik tar 55 – norska – kronor. Och hennes 200-grams chokladkaka från Freja går på 19,90, hans pris är detsamma. (Kronkurserna nästan identiska, en norsk krona kostade 99,38 öre).

Malin Therese Berger säger att hon den senaste tiden haft fler svenska kunder än vanligt till butiken strax utanför Haldens centrum. Foto: Tomas Ohlsson

Och när vi för Kiwi-chefen i Halden nämner det svenska priset på ett paket Libero-blöjor, utbrister hon:

– Va? Så mycket! Vi tar 67,90, två paket för priset för ett, och det har ändå länge varit lönsamt för oss.

– Ja, för blöjorna har strömstadsborna åkt till Halden i åratal, medger Ole Jörgen Lind.

– De vill ha in barnfamiljerna och har tagit förlusterna, det är en klassisk norsk lockvara.

Han kontrar gärna med ölen, ”upp till 70 procent billigare”, köttet och bredden på utbudet. Och att till och med den klassiska norska osten Jarlsberg Original är billigare än i hemlandet. 99,90 kr kilot på Maximat mot, till exempel, 109 norska på Coop. Men, visar det sig, exakt samma pris som hos honom hittar vi denna dag hos Malin Therese Berger.

Hos den norska organisationen för handeln Virke försöker Bendik Solum Whist tolka trenderna och kartlägger skälen till norrmännens ”Harryturer”.

– Jag hör från en del köpmän att fler svenskar kommer för att handla frukostmat, grönsaker och blöjor. Men den svenska matkorgen är fortsatt billigare.

Det talas om ett blödande priskrig i Norge?

– Andra kedjor än Kiwi har sagt att det inte är lönsamt nu, men de har inte råd att förlora kunder. Det är osäkert hur länge de kan hålla på.

Rune och Sylvi Antonsen rån Vålerenga i Oslo brukar regelbundet ta bilen de tolv milen över gränsen i Svinesund till Nordby för att fylla på matförrådet. Det blir var sin vagn för att få plats med allt. Foto: Tomas Ohlsson

På väg mot den långa raden av kassor – samtliga bemannade – på Maximat i Nordby är Sylvi och Rune Antonsen från Vålerenga i Oslo. De drar var sin, tungt lastad, vagn. I botten de stora förpackningarna med läsk och öl. På dem paket med kött, inte minst ryggbiff.

– Det är ju fortsatt ungefär halva priset mot hemma, säger Rune.

– Möjligen lite mindre skillnad nu, vi vet att vissa saker blivit billigare i Norge. Som handdukar och toapapper. Men fläsk och kött är ju fortsatt sjukt billigt.

Sylvi Antonsen från Oslo hade förberett sig inför besöket på Maximat på svenska sidan gränsen med en lista på allt som hon och maken, dottern och makens bror ville ha. Foto: Tomas Ohlsson

Att göra de av somliga baktalade Harryturerna är fortsatt helt socialt accepterat i deras omgivning, svarar Rune och Sylvi när DN frågar.

– Men vi hör fler och fler norska kunder som döpt om dem till Happyhandel, säger butikschef Lind.

Bakgrund. Varför heter det Harrytur? Uttrycket Harrytur och Harryhandel behöver i gränstrakterna ingen närmare förklaring. Det sägs att det skapades efter den förre norske lantbruksministern Lars Sponheim som i en intervju i tidningen Dag och tid 2002 sa att det var ”Harry” att åka på inköpsresa till Strömstad. Namnet Harry uppges i norsk slang och ordböcker kunna vara såväl ett adjektiv som substantiv för att beskriva en person eller en aktivitet som är lite vulgär, smaklös eller osofistikerad, en ”icke-urban” kultur. ”Harry” uppges även överklassungdom i Oslo ha använt sig av i början av förra seklet om personer i arbetarklassen. Det ska, hävdas det vidare, ha kommit sig av att det engelska namnet Harry på den tiden gavs många arbetarklassbarn. Källa: Norsk ordbok, Bokmålsordboka, Aftenposten m fl. Visa mer