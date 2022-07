Inflationen väntas stiga till över 8 procent i juni

I maj låg inflationen, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, på 7,2 procent – den högsta nivån sedan 1991. På torsdag presenteras siffrorna för juni månad och flera experter tror att inflationen nu kommer nå över 8 procent.

– Vi tror att den stiger med ytterligare en procentenhet till 8,2 procent. En stor del av ökningen förklaras av energipriser. El, bensin och diesel har stigit ganska rejält i juni, säger Olle Holmberg, ekonom på SEB.

”Än så länge finns det inte så mycket som tyder på en inbromsning för priserna”, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB. Foto: SEB

SEB beräknar också att inflationen, exklusive energi, stiger till 5,8 procent – trots att juni normalt sett är en svag prismånad.

– Det är högre än Riksbankens prognos. Än så länge finns det inte så mycket som tyder på en inbromsning för priserna och vi ser även att andra varor än energi och livsmedel accelererar.

Olle Holmberg ser det också som troligt att inflationen fortsätter öka året ut.

– Den totala inflationen styrs främst av energipriserna och de har ju varit volatila, men priserna just nu och även terminspriserna under hösten och vintern har stigit betydligt under de senaste månaderna vilket talar för att inflationen fortsätter vara väldigt hög under hela 2022.

I Handelsbankens prognoser blir inflationen i juni 8 procent. Enligt prognosansvarig Johan Löf har den höga inflationen överraskat de flesta och att göra långsiktiga prognoser har varit svårt.

– Vi har fått justera upp vår bedömning för resten av året och det har vi behövt göra för varje månad som gått. Prognosmakare från i fjol har bommat kraftigt, säger han.

Enligt Johan Löf, analyschef på Handelsbanken, så är det inte bara högre energipriser som driver inflationen. Foto: Magnus Fond

En stor del förklaras av energipriser,​ men även andra varor och tjänster ökar​ i pris.

– Den delen av inflationen är tydligt på väg uppåt och kommer fortsätta så resten av året. Vi tror att att inflationen, exklusive energi, kommer ligga på 5,8 procent i juni och gå till omkring 7​ procent innan året är slut.

Han menar att energipriserna i allmänhet, och kriget i Ukraina i synnerhet, tillskrivs för stor del i inflationen.

– Man pratar om Putinpriser, men inflationen började redan förra året och nådde Sverige lite senare. Nu har det blivit som att allt är Rysslands fel, säger han.

Att världen studsade tillbaka från pandemin snabbare än de flesta trodde tror han är en stor orsak till inflationen.

– Det man lätt glömmer bort i Sverige är att många länder stängde ner helt. Men sedan vände krisen snabbt och alla ville köpa grejer igen. Den skarpa vändningen har överraskat och drivit inflationen mer än vi trodde från början.

Det finns dock tecken som tyder på att inflationen ska gå ner till normalnivåer. Priserna på långsiktiga obligationer för euroområdet har den senaste tiden allt mer visat att finansmarknaden räknar med att inflationen om två år ska falla tillbaka till nivåer i närheten av centralbankernas mål på 2 procent.

Enligt Johan Löf kan nedgången bero på en tro på att centralbankerna i USA, Europa och Sverige måste strama åt penningpolitiken så pass mycket för att kunna stilla inflationstrycket.

– Att man kommer behöva göra det i så pass hög utsträckning betyder att det finns en risk att vi kommer behöva gå in i en lågkonjunktur. Och lågkonjunkturer tenderar att leda till att inflationen kommer ner, precis som marknaden förutspår.

– Men generellt har marknaden och ekonomer varit ganska dåliga på att pricka in exakt när det blir en lågkonjunktur.

Under onsdagen kommer även flera inflationssiffror. Dels Prosperas inflationsförväntningar som är beställda av Riksbanken. Även USA:s inflationssiffror för juni presenteras. Analytikernas snittprognoser för inflationen i USA är 8,8 procent, skriver TT och hänvisar till en sammanställning av nyhetsbyrån Bloomberg.

Inflationens förändring Jämfört med samma månad föregående år. Enligt KPIF*, procent. Grafik: DN. Källa: SCB. *Ett mått på inflationen som exkluderar de direkta effekterna på boendekostnaderna av förändrade boräntor. Skälet till att detta mått används är att man inte vill att den uppmätta inflationen ska påverkas av de ränteförändringar som görs för att påverka den.