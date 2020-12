Internetanvändandet bland äldre har ökat kraftigt under pandemin

Den pågående coronapandemin har fått många svenskar att använda internet i en högre grad än tidigare. Men pandemin har även lett till att personer som tidigare inte använt internet börjat göra det. Det är en av slutsatserna i Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2020”, där man genom enkätundersökningar undersökt svenskarnas internetanvändning.

Överlag har den ökade skärmtiden fått fler att känna sig osociala. När Internetstiftelsen gjorde undersökningen under det första kvartalet 2020 uppgav 30 procent att deras internetanvändning fick dem att känna sig mer sociala. När man ställde samma fråga under det tredje kvartalet 2020 uppgav 28 procent samma sak. Framför allt är det inom gruppen studerande denna förändring märks, där siffran över andelen som känner sig mer sociala gått från 40 till 28 procent under perioden.

Inom gruppen pensionärer har dock andelen som känner sig mer sociala av sin skärmtid ökat mellan första och tredje kvartalet 2020, från 35 till 37 procent. Pensionärer är också den grupp som i lägst grad känner sig mer utanför på grund av sin skärmtid, under det tredje kvartalet uppgav bara sex procent att de gjorde det, jämfört med 14 procent av studenterna.

Även användningen av tjänster som mobilt bank-id har ökat kraftigt inom gruppen pensionärer i Sverige, även innan pandemin. 2019 uppgav 73 procent av pensionärerna att de använde mobilt bank-id, jämfört med 89 procent av befolkningen i stort. Under det andra kvartalet 2020 hade dessa siffror jämnats ut, då uppgav 95 procent av befolkningen över 18 i stort och 86 procent av pensionärerna att de använde sig av mobilt bank-id.

Användningen av betaltjänsten Swish har även den ökat kraftigt bland pensionärer. 2019 använde 60 procent av pensionärerna Swish, under det andra kvartalet 2020 hade den siffran ökat till 77 procent.

Pensionärer är också den grupp som ökat sin användning av sociala medier mest, framför allt är det Instagram som i högre grad börjat användas av pensionärer. 2019 uppgav 33 procent av pensionärerna att de använder Instagram, den siffran hade under det andra kvartalet 2020 ökat till 44 procent. Pensionärerna har också ökat sin användning av Facebook, men fortfarande använder ytterst få pensionärer Snapchat, Twitter, Tiktok och Twitch, som fortfarande framför allt tilltalar yngre.

Snapchat och Instagram populärast bland unga internetanvändare