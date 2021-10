Internetforskare: Facebook har bidragit till vaccinmotståndet

USA:s president Joe Biden mötte hård kritik när han tidigare i somras påstod att ”Facebook dödar människor”.

Han syftade på att plattformen inte gjort mer för att stoppa spridningen av myter och lögner om pandemin och vacciner.

Enligt internetforskaren Whitney Phillips, som studerat sociala medier i två decennier, har Biden rätt.

– Hundra procent. Vaccinmotståndet skulle inte vara så starkt utan spridningen av lögner på sociala medier, säger hon till DN.

Whitney Phillips är medieforskare på Syracuse University utanför New York och har granskat sociala medier i två decennier. Hon har länge varit berömd i den lilla men snabbt växande akademiska sfär som forskar om internet och sociala mediers roll på samhället, demokratin och folkhälsan.

För sex år sedan gav hon ut boken ”This is why we can’t have nice things”, som blivit en modern klassiker i forskning om troll, extremism och trakasserier på sociala medier. I en ny bok, ”You are here”, skriver hon att lögner, myter och desinformation som sprids på sociala medier måste börja betraktas på samma sätt som föroreningar. Phillips hävdar att det är dags att se på exempelvis Youtube och Facebook som informationssamhällets motsvarigheter till oljeföretag som Exxon och Chevron.

– Precis som när det gäller koldioxidutsläpp så handlar det om att de förgiftar planeten och åsamkar verklig skada på människor, säger Phillips.

Vaccinmotståndet i USA är ett talande exempel på hur Facebook förgiftat det offentliga rummet, enligt Phillips. Under sommaren har vaccinmotståndet tagit allt mer extrema uttryck, med ofta våldsamma protester i konservativa regioner. CNN rapporterade nyligen att vaccinmotståndet i delstaten Missouri är så starkt att många börjat klä ut sig och använda påhittade namn när de går och vaccinerar sig, för att slippa bli igenkända av grannar och bekanta.

Ungefär en fjärdedel av amerikaner säger att de inte tänker vaccinera sig, trots att deltavarianten orsakat rekordhöga smittotal i delstater som Florida, Texas och Missouri.

Många av dem har lurats av missvisande information och myter som sprids på sociala plattformar, menar Phillips.

– Det är många länder som kämpar med att vaccinera sin befolkning för att de inte har tillräckligt med vaccin. Men i USA har vi mer än tillräckligt med vaccin, så problemet här är i stället motståndet mot vaccin, som ofta bygger på felaktig information som spridits på sociala medier. Det har förlängt och förvärrat pandemin här, på ett sätt som kan få konsekvenser för inte bara USA utan hela världen, säger hon.

USA:s hälsominister Vivek Murthy har också riktat hård kritik mot de sociala plattformarna för att göra det svårare att vaccinera landets befolkning. I en färsk studie av University of Washington konstaterar författarna att ”beteendet på sociala medier direkt påverkat USA:s förmåga att hantera pandemin”. En annan studie av organisationen Center for Countering Digital Hate visade tidigare i år att bara tolv individer har varit ansvariga för spridningen av 65 procent av desinformation och lögner om vacciner på sociala medier.

När undersökningen offentliggjordes i maj ställde senatorn Amy Klobuchar, demokrat från Minnesota, krav på att Facebook, Youtube och andra sociala plattformar måste vidta drastiska åtgärder för att stoppa spridningen av skadlig information.

Efter hård kritik från kongressen under mer än ett år tog Facebook i slutet av augusti bort ett trettiotal konton kopplade till de tolv individer som spridit lögnerna om vaccin.

– Varje inlägg som sprider felaktig information på ett sätt som bryter mot våra regler är för mycket. Så vi har tagit bort mer än tre dussin sidor, grupper och konton på Facebook och Instagram som är kopplade till dessa tolv personer. Vi har även infört restriktioner på mer än två dussin andra konton, sade Monika Bickert, Facebooks policychef för innehåll, i ett pressmeddelande.

Bickert sade även att det är otillräckligt att fokusera på enbart dessa tolv individer, då ”det är som att inte se skogen för träden”, enligt Bickert. Men Facebook har inte specificerat vidare åtgärder för att ta itu med bredare flöden av felaktig information om vaccinerna.

– Det är viktiga framsteg, men vi ser fortfarande hur felaktig information om vacciner sprids som en löpeld på sociala medier, sade USA:s hälsominister Vivek Murthy till CNN efter Facebooks besked.

Problemet är inte att vaccinmotståndare inte har tillgång till information, utan att de får så mycket grovt felaktig information via sociala plattformar.

Facebook har inte heller bemött direkta krav från Vita huset om att mer detaljerat redogöra för hur mycket desinformation om pandemin och vaccinerna som sprids på plattformen.

– Föroreningar bryr sig inte om nationernas gränser, så precis som med klimatkrisen är krisen för information global och gränslös. De värsta myterna och lögnerna sprids globalt, oavsett om det gäller konspirationsteorier som Qanon eller de största kontona för vaccinmotståndare. USA har därmed ett oproportionerligt stort ansvar för att lösa den här krisen av förorenad information, eftersom de största plattformarna, Facebook, Youtube, Twitter, kommer härifrån. De lögner som sprids här når förr eller senare även Sverige, säger Phillips.

Hon tror att etablerade nyhetsmedier har en begränsad möjlighet att stoppa spridningen av skadlig information.

– Det är många nyhetsmedier som gör tappra försök att korrigera lögner och felaktig information om vaccinerna. Men i längden är det en ineffektiv och otillräcklig metod. Att exempelvis publicera faktakollar med påståenden om vaccinerna riskerar att enbart nå de redan övertygade. Vaccinmotståndarna litar inte på exempelvis New York Times, så om de ser att New York Times säger emot populära myter så får det snarast en kontraproduktiv effekt. Problemet är inte att vaccinmotståndare inte har tillgång till information, utan att de får så mycket grovt felaktig information via sociala plattformar, säger Phillips.

