Intresset för fritidshus fortsätter att rusa

— Coronapandemin fortsätter att påverka bostadsmarknaden och våra bostadspreferenser i hög utsträckning. Det är ett generellt högt tryck på alla typer av bostäder, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Fritidshusmarknaden är det tydligaste exemplet, med en ”väldigt hög” efterfrågan och ett minskat utbud, fortsätter han. Även då det i år har publicerats fler annonser för fritidshus till försäljning på Hemnet, har utbudet hållits nere till följd av den höga efterfrågan och försäljningstiden som är betydligt kortare än under de senaste åren.

– Under hösten brukar det bli lågsäsong på fritidshusmarknaden men det är fortsatt ett högt tryck. Inför den kommande vintersemestern uppmanas man att stanna hemma, och det är oklart hur sommaren 2021 kommer bli avseende möjlighet till resor. Det är sannolikt att det driver den höga efterfrågan på fritidshus.

2019 såldes 6.771 fritidshus via Hemnet. Fjolårets nivå passerades i mitten av oktober, och drygt en månad senare, den 22 november, hade 7.366 fritidshus sålts via Hemnet.

Marknaden för fritidshus är inte ensam om en fortsatt rusning under hösten. Under andra halvan av november — med en och en halv månad kvar av 2020 — överskreds det totala antalet sålda bostadsrätter som såldes under hela 2019, genom söktjänsten Hemnet.

I fjol såldes totalt 95.748 bostadsrätter via Hemnet, vilket överskreds redan den 20 november i år.

— Det är tydligt att det svängt över till att bli mer av säljarens marknad under hösten, säger Erik Holmberg.

Och på villa- och bostadsrättsmarknaden finns ett tydligt preferensskifte bland spekulanterna: det är framför allt större bostäder som är attraktiva.

— Det grundar sig sannolikt i att många tillbringar mycket mer tid hemma, både arbetstid och fritid, säger Erik Holmberg.

Liza Nyberg, vd på Svensk fastighetsförmedling, konstaterar att utbudet är betydligt lägre än efterfrågan bland både villor och bostadsrätter generellt över hela landet.

— Det har fortsatt under hela hösten och det är tuffa budgivningar med snabba avslut. Ytterligare restriktioner gör sannolikt att vi bryr oss ännu mer om våra hem och att vi ska trivas med att vara hemma så gott som hela dagarna, säger Liza Nyberg.

Samhällssituationen som pandemin har fört med sig gör samtidigt frågan om hur unga ska ta sig ut på bostadsmarknaden ännu mer aktuell, menar hon.

— För dem som vill flytta hemifrån och dessutom måste jobba hemma kan tillvaron sannolikt bli väldigt slitsam. Många unga har en bra lön, men inte möjlighet att betala kontantinsatsen som kan ta lång tid att spara ihop.

Hon fortsätter:

— Förstagångsköpare behöver därför erbjudas en annan lösning för att kunna flytta hemifrån, jag skulle vilja se att de kunde ta ett ”inträdeslån”, med lägre kontantinsats än ett vanligt bostadslån men till en något högre ränta och amorteringstakt, säger Liza Nyberg.