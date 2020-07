Invasiva arter kan ställa till det vid husköp

De senaste åren har de observerade fallen av de invasiva arterna parkslide, jätteloka, och gul skunkkalla fortsatt att öka i Västsverige. Arter som med människans hjälp, antingen medvetet eller omedvetet etablerar sig i naturen och rubbar ekosystemen.

– De påverkar den biologiska mångfalden, de tar över och tränger ut de inhemska växterna och djuren. Man utarmar hela de områden där de finns, säger Ulf Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Stigande temperaturer till följd av den globala uppvärmningen kan leda till ett mer gynnsamt klimat för främmande arter. Och sommaren är perioden då växterna, som inte har en naturlig plats i den svenska naturen, sprids som mest och hotar både djur- och växtarter.

– Med en stigande temperatur finns det en risk att de här arterna börjar sprida sig mer framöver. Det är nu på sommaren som de växer, blommar och bildar frön, säger Ulf Larsson.

De invasiva arterna är destruktiva för omgivningen på olika sätt. Och det är inte bara andra växter som kan drabbas. Magnus Bäckström är kundvägledare på Mäklarsamfundet. Han menar att man som husköpare bör vara medveten om problemen som kan uppstå om man inte undersöker både hus och trädgård som spekulant.

– Om det finns någonting som kan antas påverka värdet så måste det beaktas av en potentiell köpare. Det är inte alltid växter är upptäckbara, är de det så är det köparen som ansvarar. Om säljaren kände till att fastigheten hade en invasiv växt och försökt dölja det så kan säljaren ha ett ansvar, men i samma stund som den kan upptäckas är köparen helt ansvarig, säger Magnus Bäckström.

– De här växterna ger sig till känna förr eller senare, mitt råd till en köpare är att undersöka trädgården noggrant. Mitt råd till säljare är att informera om det finns växter som kan ge problem, det du upplyser om har du väldigt svårt att bli ansvarig för senare.

Det är främst parkslide det kan finnas anledning att hålla utkik efter, men enligt Ulf Larsson på Naturvårdsverket verkar växten inte göra lika mycket skada här som den gör i exempelvis Storbritannien, där en del mäklare vägrar befatta sig med objekt där växten observerats.

EU-regler kring invasiva arter Enligt en EU-förordning är medlemsländerna skyldiga att utrota vissa invasiva främmande arter. De landlevande växtarter från EU-listan som är regelbundet eller sporadiskt förekommande i Sverige är gudaträd, gul skunkkalla, japansk humle, jätteloka, jättebalsamin, sidenört och tromsöloka. Vad gäller jätteloka och jättebalsamin har Naturvårdsverket tagit fram särskilda riktlinjer för länsstyrelserna att följa. Det åligger markägaren att se till att invasiva arter inte sprider sig. Visa mer

Invasiva arter orsakar problem på många håll i landet – och bekämpas på flera olika sätt. DN har tidigare rapporterar om Härryda kommun där grisar ska användas till att bekämpa parkslide. Och i Göteborgs stad arbetar man nu med att försöka bli av med jättelokan från kommunal mark, som exempelvis i Slottsskogen.

– Vi har valt att bekämpa den eftersom den kan ge skador på människor, just på grund av brännsåren som kan uppkomma, kanske framför allt på barn som är ute och leker, det har känts angeläget av den anledningen, säger Lena Jacobsson, enhetschef för parkenheten.

Hon säger att spridningen dels kan härledas till att kommunen bara får bekämpa växten på sin egen mark, och att frön kan förflyttas när mark grävs upp i samband med byggen.

– Vi har försökt kartlägga och bekämpa jättelokan i sju–åtta år med kemiska bekämpningsmedel. Det är en viss spridning och de dyker upp på nya platser tyvärr.

Göteborgs stad arbetar just nu också med att kartlägga den gula skunkkallans utbredning. Och under sommaren ska man ta sig an parksliden.

– Det finns inga formella krav på att bekämpa den, men vi håller på och kartlägger var den finns. Vi ska göra provbekämpningar för att se vilka metoder som kan vara framgångsrika under sommaren, säger Lena Jacobsson.