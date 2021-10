Investor gav sämre avkastning än börsen

Investor – storägare i bland annat ABB, Astra Zeneca och Ericsson – redovisar en totalavkastning på minus 4 procent för tredje kvartalet. Det kan jämföras med avkastningen på Stockholmsbörsen, enligt SIXRX-index, på 1 procent.

Substansvärdet för investmentbolaget uppgick den 30 september till 682 398 miljoner kronor, en ökning med 23 644 miljoner kronor under kvartalet. Substansvärdet per aktie uppgick per den 30 september till 223 kronor per aktie.

”Vi lever i en alltmer komplex och snabbföränderlig omgivning. Under kommande år kommer hållbarhet, digitalisering, en allt hårdare konkurrens om talanger och ökade geopolitiska spänningar att forma både Investor och våra företag. Baserat på vår engagerade ägarmodell, goda kassaflödesgenerering och portfölj av starka företag är jag övertygad om att vi är väl positionerade för att fortsätta att långsiktigt generera attraktiv totalavkastning”, skriver vd:n Johan Forssell i rapporten.

Trots en svag utveckling under hösten, hade Investors aktie, inför rapporten, gått upp med drygt 30 procent sedan årsskiftet. Efter rapporten sjunker aktien svagt, knappt 0,5 procent.