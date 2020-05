”Jag är rädd för den psykiska ohälsan som kan följa”

Fakta. Roy Fares.

Gör: Driver konditorierna Mr Cake i Stockholm och Göteborg tillsammans med konditorn Mattias Ljungberg.

Bakgrund: Fick utmärkelsen ”Årets konditor” år 2010. Har medverkat i ett flertal tv-program i TV4 och Kanal 5. Författare till bland annat ”United States of Cakes” och ”Sweet Spots of New York”.

Ålder: 35