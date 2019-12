Jan Scherman om tv-bråket: Under all kritik

När TV4 på tisdagsmorgonen meddelade att man släcker betaltjänsten C More för Com Hems kunder var det nästa steg i en alltjämt infekterad konflikt parterna emellan.

Det första togs av Com Hem den 11 december när man släckte ner TV4:s innehåll för sina kunder, uppskattningsvis 1,6 miljoner svenska hushåll.

Alla försök till samtal har havererat och bolagen har i öppna utspel kritiserat varandras ovilja eller inkompetens i att hitta en lösning på krisen.

Jan Scherman, tidigare vd på TV4, säger att han aldrig upplevt något liknande och är tydlig med hur han tycker att det skötts.

– Under all kritik är det korta svaret. Jag tror tyvärr att ingen insett vilket ansvar de sitter på inför allmänheten, säger Jan Scherman.

I förlängningen är det en inskränkning på yttrandefriheten, menar han.

– 1,6 miljoner tv-hushåll har avskärmats möjligheten att titta på nyheter från andra kanaler än den främsta konkurrenten SVT. Det tycker jag är en allvarlig inskränkning som har slagit till mot konsumenterna helt oförskyllt.

Kommunikationen parterna emellan har mestadels skötts via offentliga utspel och experter har kallat det för tondövt. Den beskrivningen är inte tillräckligt tuff, säger Jan Scherman.

– Jag tycker man ganska ogenerat använt sig av klassisk propaganda och arbetsmetoder som är ganska obehagliga. Jag måste säga, jag har faktiskt aldrig upplevt något liknande.

Konflikten har kokats ned till meningsskiljaktigheter kring ett utgånget avtal mellan parterna, vilket har betytt att Tele2 inte längre har rättigheter att sända TV4:s innehåll.

Men Jan Scherman betonar att det är mer invecklat än så. I grunden ligger två besvärligt motstridiga intressen, säger han.

– Com Hem står för en stundande förändring där de ska flytta kunder från det analoga nätet till det digitala. Och där vill man kunna erbjuda TV4:s innehåll i paddan eller mobilen som de flesta av oss nu är vana vid.

– TV4 behöver göra samma omställning och det är ganska naturligt att man vill prioritera Telias tv-plattform. Om Telia och TV4 ska få nytta av deras miljardaffär måste ju deras plattform bli mer förmånligt behandlad än konkurrerande tv-distributörers.

Statligt ägda Telia förvärvade i december Bonnier Broadcasting, där TV4 ingår. Affären godkändes av EU-kommissionen, vars kravlista inkluderade att Telia erbjuder minst en konkurrent möjligheten att distribuera innehåll från TV4 via internet, så kallade OTT-tjänster.

– Det kravet tolkades ju genast av TV4 som maximalt, inte mer, och man kan ju förstå logiken i reaktionen från konkurrenterna. Så är det ju ibland med politiska beslut som på papperet ska se till att marknaden fortsätter att vara normal och fungerande, att det krånglar till det för den kan användas för tillhygge för att man agerar på ett visst sätt.

Foto: Lars Lindqvist

Att välja sida är vanskligt, menar Jan Scherman och vem som är mest skyldig eller vem som förlorar mest på konflikten vill han inte uttala sig om.

Det mest anmärkningsvärda i situationen, säger han, är regeringens dilemma, i och med storägarskapet i Telia.

– Man kan inte ducka hur länge som helst. Och jag tror att det brinner lite under fötterna. Samtidigt är det lika besvärande att när väl regeringen kliver in och gör något så riskerar man ju att beträda förbjuden mark, som det ju är att försöka påverka ett publicistiskt företag som ju Telia är i dag.

Vad händer härnäst? Det enda som pressar på nu, menar Jan Scherman, är plånboken.

– Att det faktiskt till slut blir så svåra förluster att man inte orkar längre. Och i det ögonblick som tv-tittarna till slut säger att vi klarar oss bra utan TV4, och tv-kunderna väljer att lämna Com Hem för andra erbjudanden, då har man försatt sig i ett väldigt svårt läge.

Jan Scherman var verkställande direktör på TV4-gruppen i tio år mellan 2001-2011 innan han lämnade över till nuvarande VD Casten Almqvist. Visa mer