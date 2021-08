Jannike Kihlberg: Väntat besked från HD

Hur väntat var HD:s beslut?

Beslutet var väntat. Anledningen till att Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet var att företagets utredning om verksamhetens påverkan på miljön var undermålig. Den innehöll så stora brister att det utifrån den inte gick att ta ställning till hur miljön skulle påverkas, enligt domstolen. Chansen att Högsta domstolen, HD, skulle ta upp och pröva ett mål som underkänts för att underlaget inte var tillräckligt har ansetts som mycket liten enligt jurister som bland annat DN har pratat med. HD tar upp mål som har betydelse för rättstillämpningen och de skriver i sitt beslut att de har gått igenom materialet och kommit fram till att det inte finns skäl att pröva målet.

Hur påverkar det Cementa? Och risken för en eventuell cementkris?

Där är läget egentligen oförändrat. Det juridiska beslut som gäller är att brytningen måste upphöra den 31 oktober då nuvarande tillstånd går ut. Regeringen har meddelat att de vill göra en lagändring som ska ge Cementa tillstånd att bryta kalksten i Slite i ytterligare åtta månader, alltså fram till nästa sommar. Den tidsfristen bygger på att den mängd sten som kan brytas på den tiden ryms inom den volym som företaget har tillstånd för att bryta. Nu får företaget extra tid på sig för att ta upp den volymen. Under den tiden finns möjlighet för alla de verksamheter som varit beroende av Cementa samt företaget själv att hitta alternativa lösningar för att säkra tillgången på cement.

Vad händer nu?

Juridiskt är tillståndsprocessen avslutad. Nu måste Cementa komma in med en ny ansökan för att få bryta mer kalk. En sådan process kan ta flera år, men regeringen har möjlighet att gå in i en sådan process redan i lägre instans. Det är viktigt att komma ihåg att i grunden handlar frågan om att kalkbrytnigen inte får hota miljön. På Gotland är framför allt tillgången till vatten ett högaktuellt problem. Vattenbristen är stor. Under den gångna sommaren har tankbilar med vatten rullat till olika områden när vattenbristen varit stor. EU har också en stark lagstiftning när det gäller skydd av grundvatten.

