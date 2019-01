Det var i oktober förra året som en pilot på JAL greps av brittisk polis sedan han visat upp en alkoholnivå i blodet som var tio gånger högre än vad brittisk lag tillät. Gripandet försenade flighten från London till Tokyo med en timma. Piloten fick senare sparken av JAL sedan han dömts.

I december avslöjades det också att en kvinnlig flygvärdinna druckit champagne under en flygning från Naritaflygplatsen utanför Tokyo till Honolulu.

Nu ber JAL om ursäkt för det som hänt och hårdare regler för den flygande personalen har införts av Japans transportdepartement med ett obligatoriskt alkoholtest som stoppar piloter och övrig besättning från att gå ombord på ett plan om man har mer än 0,00 milligram alkohol per liter blod.

Tidigare var gränsen 0,1 milligram.

Flygbolaget har på egen hand sedan tidigare infört en regel som säger att besättningen inte får dricka alkohol 24 timmar innan den ska flyga.

JAL har också straffat sex av sina chefer som kommer att få sina löner neddragna under februari, mars och april. JAL:s högste chef har redan fått sin lön reducerad från och med december, skriver Japan Today.

Det japanska transportdepartementet varnar nu också flera andra japanska flygbolag som man anser har problem med alkohol bland sina anställda: All Nippon Co, ANA Wings Co, Skymark Airlines Inc och Japan Air Commuter Co.