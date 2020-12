Jätteindustrin som lever på att köpa svenskarnas skulder

Svenskarnas konsumtionslån fortsätter att öka, visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån. I oktober hade hushållens konsumtionslån en tillväxttakt på 6,2 procent. Samtidigt får allt fler låntagare betalningsproblem kort efter att lånen beviljats, enligt Finansinspektionens konsumtionslånekartläggning 2020. Det gäller särskilt unga. 4,5 procent av nya låntagare får ett inkassokrav under lånets första månader, men för låntagare under 25 år var andelen hela åtta procent, visar rapporten.

Samtidigt finns det många företag vars verksamhet helt eller delvis går ut på att köpa upp obetalda skulder. Finansjättarna Arvato finance, Alektum capital, Lowell, Sileo kapital och Sergel finans är några av de bolag som köper upp lån och skuldstockar från banker och kreditmarknadsbolag – och sammanlagt drar in mångmiljonbelopp på affärerna.

Trots att företagen inte själva får höja räntor på tidigare lån finns stora summor att tjäna. Ju längre tid som dröjer innan kunderna betalar sin skuld, desto mer pengar får skulduppköparen i form av ränta och avgifter. Om skulduppköparen inte lyckas få in pengarna från kunden, trots påminnelser, hamnar ärendet hos Kronofogden.

– De som köper skulderna kan i princip i all oändlighet försöka driva in pengarna. Det finns preskriptionsregler på antingen tre eller tio år, men om företaget skickar ut påminnelser till kunden är det preskriptionsavbrott, så skulderna i princip kan leva i all evighet, säger Johan Krantz, Kronofogden.

Kronofogden får varje år in stora mängder ärenden där företag som köpt upp skulder ansöker om hjälp med att driva in pengar. Bara under det första halvåret 2020 har exempelvis Sergel finans skickat in 22.333 ansökningar om betalningsföreläggande, ett slags kravbrev som den betalningsskyldige måste besvara, för både egna skulder och sådana som de driver in åt andra.

Sergel finans är en del av den koncern som äger snabblånejätten Marginalen Bank. I deras senaste årsredovisning framgår att hela deras affärsidé går ut på att köpa förfallna fordringar. I början av 2019 året hade de portföljer med förfallna skulder för över en miljard kronor, och under resten av året köpte de skulder för ytterligare 353 miljoner kronor.

Att köpa förfallna skulder är också ett av Arvato finance huvudsakliga och växande affärsområden. År 2019 var intäkterna från portföljen med skulder nära 94 miljoner kronor.

Sileo Kapital hade samma år ränteintäkter på drygt 246 miljoner kronor från bolagets köpta fordringsportföljer och majoriteten av bolagets omsättning kommer från den svenska marknaden. Sileo Kapital vill inte kommentera frågor om lånemarknaden generellt, men säger att bolagets fokus ligger på fordringar från företag som har tillstånd att bedriva kreditgivning.

Det finns flera anledningar till att företag väljer att sälja vidare förfallna fordringar eller lån, trots att de kan tjäna pengar på dem. Ett skäl kan vara att företaget snabbt kan få in pengar till kassaflödet. En annan anledning kan vara att det helt enkelt tar för mycket tid från verksamheten att driva in skulderna. Bolag som specialiserat sig på att köpa skulder är generellt bättre på att driva in dem, menar Marieke Bos som forskar vid Handelshögskolans Swedish house of finance.

– Det är dyrt för en bank att ringa och tjata på kunderna medan ett inkassoföretag har stora call centers som är specialiserade på just det, säger hon och fortsätter:

– De har också bättre metoder för att bedöma sannolikheten att någon kommer betala, med andra ord vilka som är värda att lägga resurser på.

Flera av de företag som DN kartlagt uppger att förvaltningen av förfallna fordringar är en del av en växande verksamhet. Alektum investerade till exempel stort i fordringsportföljer under 2019 och bedömer att de kommer ge god avkastning framöver. Fordringarna kommer främst från banker och från e-handeln, uppger Moa Tyborn, kommunikationsansvarig på Alektum i ett mejl.

Hon skriver att marknaden vuxit över hela Europa sedan finanskrisen 2008-2009. Hur stor del av Alektum capitals portfölj som utgörs av svenska skulder vill hon inte uppge, men antyder att det är en stor del.

”Vår hemmamarknad Norden är alltjämt störst och helt naturligt står den marknaden för en ansenlig del av vår portfölj”, skriver Moa Tyborn.

Kredithanteringsbolaget Lowells svenska bolag drar in en stor del av sina intäkter genom att köpa förfallna skulder från bland annat banker. År 2019 uppgick värdet på bolagets portfölj med köpta skulder till drygt 2 miljarder kronor, en portfölj som samma år genererade intäkter på drygt 281 miljoner kronor. Fredrik Skärheden, företagets kommunikationschef, instämmer i att marknaden för förfallna skulder växer.

– Den drivs dels av regelverk som gör att det blir svårt och dyrt för exempelvis banker att ha lån som de inte tror att de kan få in på sina balansräkningar. Sedan har vi också haft en period där vi som konsumenter har lånat allt mer och det får naturligtvis också en pådrivande effekt på marknaden för förfallna lån, säger han och fortsätter:

Fredrik Skärheden, Lowells kommunikationschef, tycker att etik och moral är viktigt i branschen. Foto: Alexander Donka

– Både banker och andra företag börjar vända sig till vår typ av aktörer då allt fler börjar se att kunder tas väl omhand och får ett bra bemötande från handläggare.

Finns det ett etiskt dilemma i att ni tjänar pengar på personer som är skuldsatta?

– Vår verksamhet är inte så ensidig. Vi måste ha rimliga förutsättningar för att få igen en hygglig del av kapitalet, och det vi gör är att jobba med långsiktiga betalningsplaner, som är på en nivå som är hanterbar. Det är en balansgång, det går inte att driva på för hårt. Etik och moral är bland det viktigaste som finns i den här branschen, annars fungerar det inte, säger han.

Johan Krantz påpekar ändå att marknaden för skuldköp kan ses som problematisk. När lån- eller kreditgivaren vet att de kan få betalt för en del av skulden genom att sälja vidare den till ett annat bolag blir det inte lika riskfyllt att låna ut stora summor pengar. Det kan leda till att privatpersoner godkänns att ta lån eller krediter, trots att de kommer ha svårt att betala tillbaka.

– När det finns en bra marknad att sälja skulder på, så är det möjligt att låneföretagen motiveras att ta lite större risker och låna ut pengar till människor med sämre kreditupplysning. Du kan låna ut mycket pengar, och ta en del kreditförluster för de blir ändå inte jättestora när du sedan kan sälja din fordran vidare, säger Johan Krantz.

Arvato och Sergel finans har avböjt att svara på DN:s frågor.

Skuggindustrin som köper svenskarnas förfallna skulder Det finns inget givet sätt att kartlägga de största aktörerna på marknaden. Finansinspektionen har ingen möjlighet att söka fram vilka bolag som köper skulder, eftersom det inte krävs något särskilt tillstånd för att göra det. Varken de som säljer eller köper vill uppge vilka deras kunder eller köpare är. DN:s kartläggning visar ändå att branschen växer, vilket också bekräftas av aktörerna. Visa mer