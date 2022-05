Jeff Bezos och Vita huset i öppet bråk om inflationen

Under våren har inflationen i USA varit den högsta på 40 år med nivåer på över åtta procent. I helgen gav president Joe Biden ett förslag på hur landet ska vända utvecklingen.

”Vill du få ner inflationen? Låt oss se till att de rikaste företagen betalar sin beskärda del”, skrev han på Twitter.

Det fick Amazongrundaren Jeff Bezos – en av världens rikaste människor – att reagera. I ett eget inlägg kallade han Bidens fokus på storföretagen missriktat och menade att administrationens förslag riskerar att förvärra läget. Bezos uppmanade också regeringens nybildade desinformationsgrupp att granska presidentens kommentar.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1525234935346483210

Svaret från Vita huset lät inte vänta på sig.

”Det krävs ingen stor ansträngning för att förstå varför en av de rikaste individerna på jorden motsätter sig en ekonomisk agenda för medelklassen som minskar några av de största kostnaderna för familjer”, skrev Vita husets pressekreterare Andew Bates i ett uttalande, enligt Financial Times.

Där menade han också att Jeff Bezos svar är en reaktion på att Biden träffat fackliga representanter, blandat annat på just Amazon.

– Amazon, här kommer vi, sa Joe Biden under ett fackligt möte i delstaten New York tidigare i maj, enligt The Hill.

Företaget har även tidigare används som exempel när presidenten talar om en högre beskattning av samhällets rikaste.

Förra året betalade Amazon sexprocentig federal inkomstskatt på vinster över 35 miljarder dollar, enligt The Hill, som skriver att Vita huset därför kan välkomna ett offentligt bråk med bolaget.

Bezos viftar däremot bort Vita husets förklaring, och menar att de försöker blanda bort korten i inflationsfrågan.

”Kom ihåg att administrationen gjorde sitt bästa för att addera ytterliga 3,5 biljoner dollar i federala investeringar. Det misslyckades, men hade det gått igenom hade inflationen varit ännu högre än vad det är i dag”, skriver han på Twitter.

https://twitter.com/JeffBezos/status/1526239512958865409