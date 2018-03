"Att kunna svenska handlar inte bara om att förstå instruktioner"

”Långa adjektiv böjs efter substantivet de refererar till, exempel ’Toaletten är mer välstädad, kylskåpet är mer välstädat”, står det i läroboken för Hemfrids städpersonal i Malmö. Den tio veckor långa svenskakursen är praktiskt inriktad. "Dammsugare” och ”Sopsortering” är viktiga glosor. Men lika viktigt är att lära sig att kallprata. Under rubriken ”Fikaguiden” får eleverna veta att svenskar gärna pratar om vädret, semester, Zlatan och hur man får ihop livspusslet. Och undvika att prata om både inrikes- och utrikespolitik:

”Som ni kanske känner till är många svenskar konflikträdda” och ogillar att konfronteras med bland annat sina politiska åsikter, står det i läroboken.

– Svenska är jätteviktigt, säger Joyce Olsson som kom till Sverige från Nakuru i Kenya 2013. Hon är 31 år och arbetade som turistinformatör på en resebyrå när hon träffade sin svenske man som hade ett företag i Kenya.

– Min man sade att jag måste koncentrera mig helt på svenskan när jag kom hit. För utan svenskan kommer jag inte att klara mig, berättar Joyce. Hennes modersmål är stamspråket kikuyu. Men hon talar också swahili och engelska, förutom svenskan.

Hon har läst svenska på SFI, men gick även på kursen som arbetsplatsen erbjöd. Det gjorde även DianaAchata från Peru:

– Det är sådan skillnad. Vi var kanske fem-sex som lärde oss svenska här på jobbet, medan det kan vara tjugo personer och fler på SFI. Där kan den som är blyg försvinna i bakgrunden medan andra pratar, förklarar Diana.

Diana Achata och Joyce Olsson valde att ta svenska lektioner på sin arbetsplats. Foto: Anders Hansson

Karin Sandwall är föreståndare för Nationellt centrum för andraspråk och har skrivit avhandlingen ”Att hantera praktiken” Hennes forskning har visat att bästa sättet för invandrare att lära sig svenska är att både arbeta och ha svensklektioner kopplat till arbetslivets olika situationer.

– Vi har erfarenhet från 60-, 70- och 80-talen då arbetskraftsinvandrare lärde sig tillräckligt med svenska för att klara sitt arbete inom industrin. Men sedan lärde många sig inte mer och hade inte samma möjligheter att delta i samhället, säger Karin.

Svenska för invandrare, SFI, ska under fyra kurser utbilda den nyanlända så att han eller hon aktivt kan delta i samhället på ett sätt som de tidiga arbetskraftsinvandrarna inte fick hjälp med. Problemet, som lyfts upp på den politiska dagordningen inför höstens val, är att många inte kommer ut i arbetslivet så snabbt som de borde. Flera politiska partier kräver att invandrare ska kunna ”grundläggande” svenska för att få permanent uppehållstillstånd. Men vad innebär det att kunna svenska?

– Att lära sig ett språk är en process. Det handlar inte bara om att förstå instruktioner för att klara sig på en arbetsplats. Man måste kunna fråga saker, man måste kunna säga om man behöver något och man behöver kunna delta i samtalet, berättar Karin Sandwall.

Hennes avhandling visar att många i enklare arbeten ofta blev lämnade ensamma. När de väl hade introducerats till sina arbetsuppgifter pratade de svenska med sina arbetskamrater mellan 30 sekunder och två minuter per dag i genomsnitt.

För att få jobb på Hemfrid är svenska inget krav och företaget håller på att utveckla en app där varje medarbetare får sitt schema och instruktioner översatta till olika språk.

Foto: Anders Hansson

– Det är viktigt att kunna göra sig förstådd och förstå våra kundkort och våra instruktioner. En del klarar sig på engelska och några kan klara sig med sin polska, säger regionchef Gabriella Andersson och fortsätter:

– Men det är inte så bra om det blir en grupp med många från samma land som bara pratar sitt språk, eftersom det är viktigt att man kan jobba med alla. Ibland har vi till exempel storstädningar och måste samarbeta. ”Fikaguiden” I Fikaguiden står det: "Det här pratar svenskar ofta om: - Vädret - Semester - Zlatan - Hur man får ihop livspusslet Att prata om vädret kan däremot betyda att man inte har så mycket annat att prata om. Det är det mest typiska exemplet på "kallprat". Kallprat betyder att man pratar om vad som helst, som ofta anses vara ointressant. Ofta för att man inte har något annat att prata om. Det är däremot ett samtalsämne som går att prata om med alla, som chefen eller främlingar. Det finns ett ordspråk som säger att ”svenskar reser inte till någonting, utan de reser från någonting”. Därför finns det ett stort intresse av att åka just från Sverige till varmare breddgrader, vilket många svenskar gör, speciellt under vinterhalvåret. Kommer du från ett varmt land? - Förbered dig på att svara på många frågor om väder, ställda av ressugna svenskar. De här ämnena kan väcka känslor under fikapausen: - Politik (inrikes och utrikes) Som ni kanske redan känner till så är många svenskar konflikträdda och ogillar att bli konfronterade om bland annat sina politiska åsikter. Svenskar gillar att fatta beslut genom konsensus och blir obekväma när alltför många personer tycker olika.” ur Swedish for professionals undervisningshäfte för Hemfrids personal