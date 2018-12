Trots en stor efterfrågan råder det brist på programmerare i Sverige. I ett försök att möta arbetsmarknadens behov använder Epicenter en amerikansk modell - ett eget ”code bootcamp”, även kallat läger för kodare. Utbildningen går ut på att elever intensivstuderar kodning under tolv veckor.

– Det gäller att vara dedikerad, ha ett duktigt minne och läsa hemifrån eftersom tre månader är en kort period, säger eleven Tyler D’Auria, 24 år.

Fenomenet föddes i USA och endast i år kommer drygt 20.000 utvecklare att examineras i USA och Kanada genom lägren. Oftast är kurserna mellan 8 och 36 veckor. Vad som utmärker de europeiska lägren är att de vanligtvis är gratis, vilket sällan är fallet i USA.

När DN besöker Epicenter är eleverna i full gång. Om mindre än en timme ska de hålla varsin presentation. Röster som spånar högt om olika lösningsorienterade metoder fyller studierummen. Fingrarna på tangentborden går i högvarv. På fredag tar utbildningens första 30 deltagare examen.

Tyler D'auria och Malin Jaworski är två av eleverna som ska gå ut i arbetslivet. Som hjälp på traven är eleverna garanterade ett jobb i tolv månader efter utbildningen. Vilket även innebär en garanterad lön på 30.000 kronor.

– Det är skönt att ha ett jobb efteråt, det gör att människor faktiskt vågar satsa på programmeringen, säger Tyler D'auria.

Bland annat Klarna, Mr Green och Leo Vegas blir framtida arbetsgivare för eleverna, som då anställs som konsulter. Från skolans sida hoppas man att eleverna får stanna kvar på arbetsplatsen när tolv månader har passerat.

Att spotta ur sig programmerare via ”code bootcamps” är något som har kritiserats under åren. Bland annat stängde två stora lägeraktörer ner under förra året i USA.

I samband med det väcktes frågan om det behövs ”code bootcamps” och hur pass skickliga programmerare de faktiskt levererar. Trots det växer den globala marknaden för lägren. Både arbetsgivare och arbetssökande visar ett intresse för studieformen.

– Bolagen som anställer våra elever gör det inte av välgörenhet, säger Jack Melcher-Claesson, startupanvarig vid Epicenter, som gör utbildningen i samarbete med School of applied technology.

Enligt honom är detta ett effektivt sätt att möta arbetsmarknadens behov. För att garantera att eleverna håller arbetsplatsens mått genomför arbetsgivaren egna intervjuer med kandidaterna.

I utbildningens fokus står programmeringsspråket Full Stack Javascript. Språket har funnits i över tjugo års tid och anses vara ett dominerande programmeringsspråk inom webbutveckling. I åtminstone 3 till 5 år framåt väntas det vara högt eftertraktat på arbetsmarknaden.

– Där råder det helt klart störst kompetensbrist, sägerJack Melcher-Claesson.

En del av kursdeltagarna har redan en bakgrund inom programmering, medan några inte har det. Malin Jaworski, 29 år, arbetade tidigare som biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet. Efter att ha läst en annons om utbildningen beslutade hon sig för att byta karriär.

– Redan vid fjorton års ålder gjorde jag egna hemsidor med hjälp av kodspråket html. För mig som inte har någon större erfarenhet än så har det varit intensivt men roligt, säger hon.

