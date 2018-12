Vintern kommer att innebära högre elpriser. Den torra sommaren gjorde att vattenmagasinen inte fylldes tillräckligt, vilket har resulterat i att Sverige importerar kolkraft. Med minusgrader ökar dessutom efterfrågan på värme - vilket gör att elpriset för hushållen stiger.

Det genomsnittliga hushållet använder 50 procent av sin årliga elförbrukning under vintern, respektive 20 procent på sommaren. Med andra ord är vinterns elpris en viktig del i hushållets ekonomi. Från mars fram tills november har det genomsnittliga elpriset ökat med 50 procent i jämförelse med samma period under förra året. Bara under november ökade elpriset med 8 procent.

– Allt pekar på att prisbilden stannar på den här nivån, därför är det viktigt att konsumenter ser över sin privatekonomi, säger Faraz Azima, vd på prisjämförelsetjänsten Elskling.

Faraz Azima, vd på prisjämförelsetjänsten Elskling. Foto: (c)copyright jann@lipka.se

För många elkunder är det svårt att veta vilket som är bäst – rörligt eller fast elpris? Enligt Faraz Azima bör hushållets privatekonomi avgöra vilket avtal det blir. Ungefär en tredjedel har fast elpris i dag vilket kan vara betryggande om ekonomin är knaper. Ett rörligt elpris följer elbörsens rörelser vilket kan vara en öppning för ett lägre elpris vid prisfall på börsen. De senaste åren tecknar allt fler rörligt elavtal.

– Det allra viktigaste vid rörligt är att säkerställa att man har ett konkurrenskraftigt elavtal, säger Faraz Azima.

Sverige är indelat i fyra elområden. I det tredje elområdet, bland annat Stockholm, har det rörliga snittpriset i november legat på cirka 50 öre/kWh. Det är en ökning i jämförelse med förra året då snittpriset var 31,5 öre/kWh.

– Oftast är rörligt billigare men när elpriset stiger kan kostnaderna bli väldigt höga, säger Johan Aspegren, presschef vid energikoncernen E-on.

Många nyinflyttade glömmer att teckna ett nytt elvatal. I så fall har de ett anvisningsavtal, även kallat tillsvidareavtal. Runt 500 000 av de svenska hushållen betalar ett anvisningspris. Ett aktivt elval är oftast billigare än de anvisade avtalen. Oftast är det en ännu större anledning för villaägare att byta från ett anvisningsavtal.

Att teckna ett fast avtal just nu kan dock bli en kostsam historia. Eftersom elpriserna är högre blir därför även avtalen dyrare. Samma sak gäller rörligt pris, som tidigare nämnt påverkas av elbörsens rörelser.

Hur ska konsumenter göra för att inte teckna ett kostsamt avtal nu under vintern?

– Det är svårt att göra något åt situationen nu, det bästa är att helt enkelt ha framförhållning och teckna avtalet i god tid. Som konsument kan det dock vara svårt att göra det. I dag finns det massvis av olika avtal exempelvis mixavtal och kortare elavtal. Mitt tips är att gå in på nätet och jämföra elpriserna i en jämförelsetjänst, säger Daniel Engström, elmarknadsanalytiker vid Energimyndigheten.

Daniel Engström, elmarknadsanalytiker vid Energimyndigheten. Foto: Fotograf Niklas Dahlskog

Oavsett vilket avtal det blir lägger Daniel Engström vikt vid att vara uppmärksam så man inte sitter på ett anvisningsavtal.

– I så fall ska du byta direkt, oavsett om du väljer rörligt eller fast pris är det billigare än att vara kvar i ett anvisningsavtal, säger han.

För de som är nöjda med sitt elavtal finns det andra sätt att energispara. Både Faraz Azima och Daniel Engström delar med sig av sina bästa tips i faktarutan nedan.

