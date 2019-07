Dyrt för arbetsplatser att bli hbtq-certifierade

Över 400 verksamheter har certifierats av riksförbundet RFSL. Organisationen representerar människor med en annan sexuell läggning än heterosexualitet. I flera år har de hbtq-certifierat arbetsplatser. I dag är över 400 verksamheter certifierade och trenden fortsätter.

– Ju fler organisationer och företag som pratar om hbtq-rättigheter desto bättre. Det gör att fler personer kan gå till jobbet och må bra, säger Sandra Ehne, förbundsordförande på RFSL.

Utbildningen kostar cirka 5.000 kronor för varje anställd i en grupp med minst 25 personer. Var tredje år kontrollerar organisationen att företagen följer målen. Att uppdatera certifieringen kostar ungefär 20.000 kronor. För en del arbetsplatser innebär kostnaderna att de inte har råd att certifieras.

– Vi har inte den budget som krävs för att lägga pengarna på en certifiering, säger Ylva Rosén, verksamhetschef på Bup i Örebro län.

Verksamheten har i stället tagit fram ett eget kompetensnätverk. Anställda kan delta i en webbaserad hbtq-utbildning som är gratis.

– Vi är en specialistpsykiatri och då behöver vi utbilda personalen i hur de bemöter olika typer av barn och unga med psykiska problem, säger Ylva Rosén, verksamhetschef på Bup i Örebro län.

Totalt betalar man RFSL för fyra utbildningstillfällen, två workshops och regelbunden handledning. Certifieringen skräddarsys efter arbetsplatsen, till exempel skiljer sig arbetsmiljön åt beroende på om det är en sjukvårdsklinik eller ett större bolag.

Kan RFSL tänka sig att sänka kostnaderna för certifieringen?

– Vi jobbar med kompetensutveckling och självklart talar vi om prissättning, nu har vi valt den här formen och då gäller dagens pris, verksamheterna får tillgång till vår expertis och det kan de inte få någon annanstans, säger Sandra Ehne.

Hon understryker att kostnaderna kan skilja sig åt. Grundpriset är 5.000 kronor, men det är möjligt att priset blir ett annat efter samtal med verksamheten.

Vårdbolaget Tiohundra har certifierat sitt verksamhetsområde barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering. 250 personer jobbar där och alla har genomgått utbildningen sedan 2016.

– Arbetsplatser kan vara lika seriösa inom hbtq-frågor även om de saknar en certifiering, säger Isabel Andersson, enhetschef på Tiohundra.

Dock understryker hon att utbildningen har varit positiv för arbetsplatsen. Bland annat har kunskapen ökat inom hbtq. Nu arbetar verksamheten mer aktivt med dessa frågor. Bland annat om vilken konst som sitter på väggarna och hur de ska bemöta patienter.

– Det stämmer att alla inte har råd med certifieringen, och det finns en risk att det bara blir ett fint papper, men samtidigt är grundutbildningen väldigt omfattande vilket gör det svårt att inte engagera sig, säger Isabel Andersson.

Just nu håller verksamhetsområdet på att förnya sin certifiering. För att den ska godkännas krävs det att bolaget tar fram en tvåårig plan. De aktörer som inte har råd att certifiera sig kan gå en webbutbildning på RFSL:s hemsida. Även den kostar pengar, men betydligt mindre.

– Det är inte samma sak som certifieringen, men kan vara ett medel för att kompetensstärka sin personal, säger Sandra Ehne.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått in åtta ärenden om diskriminering rörande sexuell läggning hittills i år. Förra året fick de in 14 ärenden.

