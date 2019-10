Forskare: Fler sjuksköterskor sparar pengar, liv och vårddagar

Sjuksköterskeyrket är ett av Sveriges största bristyrken. Drygt 80 procent av vårdarbetsgivarna har svårt att rekrytera sjuksköterskor. För att spara pengar har flera sjukhus försökt införa avdelningar med färre anställda eller ersatt sjuksköterskor med andra yrkesgrupper. Sjukhusen har sedan med varierande resultat försökt sortera patienter så att de svårt sjuka hamnar på andra avdelningar. De flesta av dessa försök har lagts ner.

Läs mer: Sjuksköterskelösa avdelningar läggs ner

– Det finns ingen evidens för att sådana här alternativa lösningar fungerar, säger Peter Griffiths, forskare på universitetet i Southampton.

Peter Griffiths, som lett ett forskningsprojekt där 138.000 patienter ingått, har visat att det är avgörande hur en arbetsgrupp är sammansatt och att blandningen av undersköterskor, sjuksköterskor och specialistsköterskor ger olika utfall.

Kostnaden för att anställa fler sjuksköterskor i Storbritannien motsvarar drygt 300 kronor per inlagd patient. Resultatet av en av en sådan satsning skulle innebära att cirka 200 dödsfall per år skulle undvikas. Dessutom skulle cirka 4.400 vårdplatser frigöras tidigare på grund av att patienter blev friskare fortare.

Bortsett från snabbare tillfriskning, högre kompetens och bättre arbetsmiljö så finns det också affärsmässiga skäl att ha fler sjuksköterskor per avdelning.

Bild 1 av 2 Jack Needleman. Foto: Ucla Bild 2 av 2 Jonathan Drennan. Foto: Anders Forsström Bildspel

Jack Needleman, professor på University of California, har under lång tid forskat om det går att tjäna pengar på att ha fler sjuksköterskor inom USA:s sjukvård.

– Att spara på antalet sjuksköterskor har ett högt pris, säger Jack Needleman.

Även om det krävs mer pengar för att utbilda och avlöna sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens så visar Needlemans forskning, i linje med forskningen i Southampton, att patienter får färre komplikationer och blir friskare fortare. Besparingen i antal vårddagar gör att det blir lönsamt med fler sjuksköterskor.

Jonathan Drennan, professor på universitet i Cork, menar att situationen med sjuksköterskebrist och få vårdplatser på Irland liknar situationen i Sverige. Forskningen i Cork har bland handlat om att vända utvecklingen. Innan förändringen uppgav cirka 75 procent av sjuksköterskorna själva att de missat en viktig vårduppgift under sitt skift. Med fler skötersketimmar per avdelning har antalet missade vårduppgifter mer än halverats.

– Det som saknas är att hälsomyndigheterna fastslår krav om hur många patienter en sköterska ska ha hand om. Förskolor har sådana x antal barn per förskollärare. Vi behöver ta fram liknande tal för patienter och sjuksköterskor, säger Jane Ball, professor på universitetet i Southhampton, som nyligen publicerade rapporten ”How many nurses do we need?”.

Bild 1 av 2 Jane Ball, professor Southampton. Foto: Anders Forsström Bild 2 av 2 Lisa Smeds Alenius. Foto: Anders Forsström Bildspel

Den svenska forskaren Lisa Smeds Alenius, som forskar på arbetsmiljö och relationen till säker vård, har visat att på sjukhus där sjuksköterskorna själva anser att patientsäkerheten är hög är risken betydligt lägre för att patienter på sjukhus ska dö.

– Tidigare forskning har visat att ökad bemanning får bättre effekt i en bra jämfört med en dålig arbetsmiljö vilket gör att man bör förbättra arbetsmiljön för att få önskad effekt av en förbättrad bemanning, säger Lisa Smeds Alenius vid Karolinska institutet.

Läs mer:

Sjuksköterskebrist leder till att fler patienter dör

Så vill vi läkare reformera den svenska primärvården

Fakta i frågan: Hur många sjuksköterskor saknas?