JOBB: Visstidsanställda har också rätt till semester och semesterersättning

Malin Gadea, 25 år, började som butikssäljare på Clas Ohlson i Visby i slutet av maj. Hennes anställning vara till slutet av augusti.- Jag har inte begärt sommarledigt. Men jag jobbar inte heltid, utan 60 procent, fast lite mer just nu. För mig passade detta just nu, jag ville jobba, inte ha semester under sommaren. Jag är just färdig med min utbildning till kommunikatör och ville göra något helt annat ett tag.