Jurister: ”Många arbetsplatser kör på som innan metoo”

Under hösten 2017 tog kampanjen metoo en hel värld med storm. I Sverige vittnade kvinnor inom flera olika yrkesgrupper om sexuella trakasserier. Ungefär 30 upprop startade i Sverige inom olika branscher.

Ett av uppropen var #medvilkenrätt där 5.965 kvinnliga jurister krävde en bättre arbetsmiljö för kvinnor inom juristbranschen. De anonyma vittnade om allt från verbala trakasserier till fysiska sexövergrepp. Berättelserna fick bland annat Svea hovrätt att se över sina rutiner. Även den dåvarande justitiekanslern, Anna Skarhed, reagerade på vittnesmålen. Men efter uppropet sparkades också en av Sveriges mest kända jurister efter anklagelser om sexuella trakasserier.

Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att fler kvinnor rapporterade in sexuella trakasserier under kampanjen metoo. I början av uppropet rapporterade en procent att de hade sexuellt trakasserats. Under slutet av perioden, våren 2018, hade siffran stigit till närmare sex procent kvinnor. Drygt 3.700 personer deltog i undersökningen som var beställd från fackförbundet Jusek. Av dessa är 842 akademiskt utbildade kvinnor.

Flera akademikerkvinnor upplever att de också blir diskriminerade på sina arbetsplatser på grund av sitt kön. Mellan 2015 och 2017 skedde en ökning på cirka 34 procent bland kvinnor som kände sig diskriminerade.

Men trots att fler känner sig manade att berätta om sina erfarenheter efter metoo är det få som upplever att uppropen förändrade arbetsmiljön. Ett år efter uppropet #medvilkenrätt startade kampanjen #upptillbevis, som var en uppföljning.

Ett ytterligare år senare, 2019, upplever många jurister att #metoo inte har bidragit till förändring på arbetsplatsen. Likaså uppmärksammades inte uppropen på många juristers arbetsplats, enligt en enkät bland fackförbundet Juseks medlemmar.

Sammanlagt deltog nära 700 personer i undersökningen av 3.000 tillfrågade. Medan en tredjedel av kvinnorna ansåg att förändring behövs på arbetsplatsen menade nio procent av männen att det inte finns ett behov av förändring.

- Det gäller att faktiskt gå till handling nu, alldeles för många inom branschen snackar massa men genomför inga konkreta åtgärder, säger Agnes Hammarstrand, delägare i advokatfirman Delphi.

2018 röstades hon fram till advokaternas advokat och var den första kvinnan att vinna utmärkelsen. Titeln delas ut till den advokat som andra advokater uppger att de helst skulle anlita som advokat. Enligt henne har det blivit svårare att ducka för problemen efter metoo.

– På flera arbetsplatser har man förstått att man behöver lägga in jämställdhetsarbetet i sina affärsstrategier, det vet jag inte om man hade gjort innan metoo. Innan uppropen gick det att ducka för problemen och säga att det är några enskilda personer som är problemet, säger Agnes Hammarstrand.

Trots det tror hon att uppropen kan ha blivit en fluga på vissa arbetsplatser. Härnäst hoppas hon att en mer grundläggande medvetenhet om strukturer sprider sig.

– En del arbetsplatser kör på som tidigare. Vi behöver skapa en medvetenhet om att samhället inte är jämställt i botten. Med andra ord handlar det inte om vissa personer utan om en större struktur. Därefter krävs en vilja att förändra och sedan konkreta åtgärder, säger Agnes Hammarstrand.

