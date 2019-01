Fackförbundet Jusek har undersökt juristers arbetsmiljö. En av slutsatserna som rapporten drar är att fler kvinnor än män i juristbranschen känner sig stressade. När intresseorganisationen ställde stressrelaterade frågor till sina medlemmar visade det sig att kvinnor led mer av negativ stress totalt.

– Kvinnliga jurister känner att de får mindre omväxling i arbetet i jämförelse med sina manliga kollegor, det lönar sig inte lika bra för kvinnor att vara jurister, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, som har tagit fram rapporten.

Under förra året fick Sverige en ny justitiekansler, Mari Heidenborg. Genom sina snart 30 år som yrkesverksam har hon sätt båda sidorna av myntet i branschen.

– Mitt första intryck av branschen var att det var en konservativ arbetsplats, som inte kändes särskilt modern i vissa avseenden. Det var tydligt vem som var viktigare och vem som var mindre viktig, än i dag kan branschen till viss del vara hierarkisk, säger Mari Heidenborg.

Trots det upplever hon att juristvärlden går mot ett mer jämställt håll. Spännande och meningsfulla uppgifter är två saker som hon tycker präglar arbetslivet. Det är något rapporten också fastslår. Många jurister upplever att de strävar efter värdefulla mål och att det finns möjlighet att lära sig mer i jobbet.

– För mig handlar juridiken om mänskliga relationer, oavsett om vi talar om straffrätt, familjerätt eller avtalsrätt. Det är inte helt ovanligt att jobbet tar över eftersom frågorna ligger en så nära, säger Mari Heidenborg.

Som ung, kvinnlig jurist kände hon att hon behövde vara bättre än sina manliga kollegor för att lyckas.

– Ibland kände jag att jag som kvinna var tvungen att vara bättre än mina manliga kollegor, det dög inte att vara lika bra, säger hon.

Hur hanterade du den känslan?

– Det var bara att köra på, framför allt när jag arbetade som ung tingsnotarie tyckte jag att jag fick sämre uppbackning av sekreterarna. Som tjej fick jag göra mer själv, jag hoppas det har förändrats i dag, säger Mari Heidenborg.

Enligt henne har juristbranschen mycket att jobba på när det gäller arbetstider för småbarnsföräldrar. Högavlönade kvinnor tar ut fler föräldradagar än sina partners, trots att de tjänar mer än sina respektive, visar statistik från Försäkringskassan.

– Att kvinnor tar ett större ansvar för familjen ger ett avtryck i arbetssituationen, jag tror på att i den mån som går ge småbarnsföräldrar frihet kring sina arbetstider, säger hon.

Under årets vårtermin hade juristprogrammet flest sökande av alla universitets-och högskoleutbildningar i landet. Under åren 2012 till 2017 var 58 procent av dem som läste juristprogrammet på svenska universitet kvinnor. Bland dem som tog en juristexamen låg kvinnor på 61 procent. För många jurister börjar stressen redan under utbildningen.

– De som söker till juristbranschen är ambitiösa och har oftast varit det under hela utbildningstiden, exempelvis kan eleverna ha pluggat väldigt hårt. Det råder då en karriärstress att alltid ligga på topp, där kan vi som har jobbat länge kan komma till nytta med mentorskap, säger Mari Heidenborg.

Slutligen säger hon att nyutbildade jurister ska sätta krav på sina arbetsgivare. Endast en tredjedel av juristerna är nöjda med sin arbetsgivares ledarskap och sätt att styra.

– Om man identifierar sina drivkrafter, istället för att tänka på vad som ser bra ut karriärmässigt, gör man ett bra jobb. Som ung är det klokt att vara noggrann med vem du har som arbetsgivare, du spenderar trots allt en stor del av ditt liv på arbetet, säger hon.

