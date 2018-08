Robotar tar över ”finansvalparnas” jobb

På 80- och 90-talet var de kungar på finansgolvet. De gav köp- och säljråd, gjorde exklusiva analyser för kunder och räknade ut företagsvärden. Bilden av en finansanalytiker i en öppen cabriolet bredvid en renrasig dalmatinervalp blev en klassisk socialdemokratisk valaffisch 1985. Kritiker gav dem namnet ”finansvalpar”, men finansanalytikerna kunde skratta hela vägen till banken. Lönen var hög, provisionen ännu högre och de var oersättliga. Sedan dess har deras arbetsuppgifter börjat automatiserats och ersättas av dygnetruntarbetande robotar.

Banktjänstemannen eller finansanalytikern är långt ifrån de enda yrkena som håller på att förändras. Oxfordrapporten ”The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation” från 2013, av svenskfödda Carl Frey och britten Michael Osborn, var först med att lista 702 yrken och klassificera chansen för att dessa yrken skulle robotiseras och i vilken grad. Sajten www.replacedbyrobot.info har byggt vidare på Freys och Osborns rapport. För den som sätter in yrket ”finansanalytiker” är chansen eller risken för att dessa jobb blir automatiserade uppe i 100 procent.

I sin senaste ”Vart finns jobben”-rapport spår Arbetsförmedlingen att det på fem års sikt blir svårt att få jobb som banktjänsteman eller finansanalytiker. Enligt Finansförbundets statistik har landets fyra storbanker, Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken, dragit ner närmare 13 procent av antalet anställda internationellt sedan 2010. I Sverige är motsvarande siffra närmare 9 procent. Samtidigt har storbankerna lagt ner cirka 300 bankkontor, andra finansjobb har försvunnit eller ändrats i grunden medan vissa verksamheter som IT och det som kallas compliance (juridiska avdelningar) växt.

– Vi arbetar med AI och robotics för att bibehålla vår konkurrenskraft. På sikt innebär det att vi kommer att bli färre anställda, säger Janina Pfalzer, pressansvarig på Nordea.

Sett över hela bank- och finanssektorn där också sysselsättningen försäkring, fonder och pensioner räknas in så är dock inte statistiken särskilt alarmerande. Bankföreningen visar i sin statistik att antalet jobb som förlorats inom denna sektor är låg.

Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet, menar att det visserligen råder en stark oro inom branschen men menar att jobben i stället förändras och blir till något annat.

– Det är inte fråga om någon störtdykning i branschen utan mer en minskning av antalet anställda med någon procent per år. Samtidigt är det många som är oroliga när de hör att hälften av alla jobb ska försvinna, men det handlar mer om ständig kompetensutveckling, omställningsprogram och att nya jobb uppstår inom framför allt IT och andra verksamheter, säger Ulrika Boëthius.