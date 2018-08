Unga prioriterar allt och är rädda för att inte räcka till

När forskaren Ylva Svensson en dag för några år sedan skulle ringa sin pappa var hon oförmögen att hantera sin mobiltelefon. Hon beskriver det som att hennes hjärna hade lagt av. Doktorsavhandlingen som skulle bli klar, resorna, fotoutställningen, ett skolprojekt, alla vänner som hon ville träffa – till slut blev det för mycket och hon gick in i väggen.

– Jag ville maxa allt och det slutade med att jag drabbades av utmattning och blev sjukskriven. Jag tycker det är viktigt att vi pratar om det här och vi måste ställa oss frågan: Varför måste vi maxa allt? säger hon.

Hennes egna erfarenheter gör att hon mycket väl kan känna igen sig i de personer hon nu intervjuat kring att få ihop det så kallade livspusslet identitetsmässigt när föräldraskapet, partnerskapet och jobbkarriären är lika viktiga.

I sin studie tillsammans med kollegan Ann Frisén har Ylva Svensson djupintervjuat 36 kvinnor och män i åldern 32-34 år som alla angett att de ser de tre områdena som lika viktiga.

– Många tycker inte att man ska behöva välja, allt ska kunna vara lika viktigt. Nuförtiden lägger vi till mer och mer men samtidigt tar vi inte bort någonting. Vi ska fortfarande kunna sylta och safta som mormor men vi ska också ha jobbkarriär, säger Ylva Svensson.

Hennes studie visar att de tillfrågade upplever att man får livet att gå ihop trots att man ständigt ”ligger på topp”, men att kontrollfrågor visar att så inte alltid är fallet.

– Många svarar att det fungerar bra och att det går att prioritera allt lika högt, men också att man hela tiden har dåligt samvete, både kopplat till familjen och till jobbet, att man sviker sina kollegor och att man missar sitt barns barndom.

Ylva Svensson, som är verksam vid Göteborgs universitet och Högskolan i Trollhättan, säger att dubbelheten är svår att analysera, för just nu verkar det som intervjupersonerna verkligen får livet att fungera. Men kanske är det så att de ännu inte sett konsekvenserna.

– En man förklarade att han sover mindre för att få det att gå ihop. Så många strategier känns ganska kortsiktiga och kommer säkert att få konsekvenser i det längre perspektivet, säger Svensson, som menar att många i vår tids generation vill hinna med mycket för att visa att man är framgångsrik.

Många tycker också om att visa upp den bilden av sig själva på sociala medier.

Forskarkollegor till Ylva Svensson ska nu studera papporna till de personer hon intervjuat för att se hur de upplevde sitt föräldraskap.

Hon har en känsla av att kraven på byggandet av identitet såg annorlunda ut i tidigare generationer.