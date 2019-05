Jobbkrisen i Indien: 25 miljoner sökte när järnvägsbolaget nyanställde

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Varje morgon från klockan åtta sitter Vailyama Shriram tillsammans med ett tiotal andra kvinnor utanför järnvägsstationen i Indiens största stad Bombay och hoppas på ett jobb för dagen. På andra sidan gatan väntar mångdubbelt fler män

– Folket från byggarbetsplatserna vet att vi är här. De väljer ut de som behövs. Min man, som är rörmokare, blev upplockad på en gång i morse, säger Vailyama Shriram.

Strax efter tio ger kvinnorna upp, så dags brukar de bli bortkörda från trottoaren när butikerna på marknadsgatan ska öppna.

– Jag brukar få jobb omkring tio dagar i månaden, ibland 15 dagar om jag har tur. Oftast lägger jag mosaikgolv på byggarbetsplatser. Jag vet aldrig från en dag till en annan om jag ska arbeta eller inte. Det är ett konstigt liv

Daglönarna tjänar från motsvarande 80 kronor om dagen. I juni när regnperioden börjar åker Vailyama Shriram hem till byn utanför Hyderabad och sina tre barn. Då finns det tillfälliga sysslor på något av jordbruken.

Vailyama Shriram och de andra kvinnorna kan räkna med en dagslön på drygt 80 kronor om de lyckas få jobb för dagen. Vailyama Shriram väntar utanför tågstationen i Bombay i hopp om att få ett jobb för dagen.

På torsdag blir det klart vem som vinner parlamentsvalet, som genomförts i sju omgångar sedan mitten av april. För tre av fyra indier är bristen på arbetstillfällen den fråga som oroar dem mest. Hindunationalisten Narendra Modi ser ut att bli omvald, trots att han inte infriat löftet för fem år sedan om att skapa tiotals miljoner nya jobb.

Indiens ekonomi väntas växa med 7,3 procent i år, men under våren flera orosmoln dykt upp. Arbetslösheten är den högsta på 45 år med mer än sju procent i april. Lönsamhetskrisen inom jordbruket fördjupats vilket leder till att fattiga migranter från landsbygden fyller på storstädernas slumområden i jakt på försörjning. Byggbranschen har bromsat in och textilindustrin har bromsat in. Flygbolaget Jet Airways kollaps förra månaden är det mest synliga tecknet på flygbranschens kris.

Premiärminister Narendra Modi.

Halva Indiens befolkning, 650 miljoner människor, är yngre än 25 år och arbetsmarknaden fylls på snabbt med en miljon i månaden. Konkurrensen om de jobb som finns är enorm. När delstatsregeringen i Tamil Nadu skulle anställa 9.500 sekreterare sökte två miljoner jobben.

Harshal Mangesh Neman var en av sammanlagt 25 miljoner som skickade in sin ansökan när det statliga järnvägsbolaget annonserade ut 90.000 tjänster förra året. Han är utbildad revisor, men hankar sig fram på ett tillfälligt jobb åt ett byggbolag där lönen är 1.800 kronor i månaden.

– Det var inte det här jag hoppades på. Efter 17 års studier är det fortfarande min pappas elektrikerlön som försörjer familjen. Jag söker jobb hela tiden och det är frustrerande att ständigt vänta på besked, säger Harshal Mangesh Neman.

Hans bror och syster tillhör också de många miljoner med universitetsutbildning som har svårt att hitta kvalificerade jobb. Vabhavi Mangesh Neman arbetar som kontorist på ett textilföretag och Bhavesh har just fått en provanställning inom administrationen på ett it-bolag.

– Tidigare har jag haft korta anställningar som försäljare och kontorist. Provanställningen är ett steg i rätt riktning även om lönen är låg och arbetsuppgifterna okvalificerade i förhållande till min utbildning, säger Bhavesh Mangesh Neman

Familjen bodde länge i slumområdet Santosh Nagar i Bombay, men fick för ett par år sedan en ersättningslägenhet med två rum och kök. Sönernas och dotterns universitetsutbildningar var ingen självklarhet.

Enligt ekonomen är Suniti Nagpurkar har många av de nyutbildade orealistiska förväntningar. Verkligheten är tuffare än de tror.

Suniti Nagpurkar.

– Utbildningarna måste matchas bättre med arbetsmarknadens behov, det är den viktigaste förklaringen bakom jobbkrisen. Hälsosektorn växer stort i Indien och det är hög tid att ställa om universitetsutbildningar i den riktningen, säger doktor Suniti Nagpurkar med ett förflutet som universitetslärare och som nu leder ett konsultbolag.

– Modi-regeringen har under de senaste fem åren satsat enormt på att bygga nya järnvägar. Det kommer att leda till nya arbetstillfällen när städerna binds ihop med resten av landet, säger Suniti Nagpurkar.

Sunil Kadam, flitig debattör i sociala och ekonomiska frågor, ser en lösning på jobbkrisen som han säger är enkel att genomföra.

– Nästan alla möjligheter när det gäller utbildning och karriär finns i de största städerna. Samtidigt bor sex av tio indier på landsbygden och är beroende av en jordbrussektor som inte längre fungerar.

Sunil Kadam.

Med riktade insatser mot lokal och regional nivå skulle vinsterna bli många, enligt Sunil Kadam.

– Regeringen måste bidra till att modernisera jordbruket så att det blir lönsamt. I dag fraktas frukt och grönsaker långa sträckor till städerna, men det finns ett underlag för livsmedelindustrier på regional nivå. Just nu är det mangosäsong i Indien och med rätt hantering skulle både frukter och produkter som juice kunna exporteras över hela världen.

För att ekvationen ska fungera krävs det en många nya yrkesskolor i distrikten och ett antal nya universitet

– Resultatet blir att landsbygdens migranter kan få jobb på hemmaplan, småstäder utvecklas och jordbruket blir en tillväxtmotor i den indiska ekonomin, säger Sunil Kadam.