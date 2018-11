1. Vad visar BNP-siffrorna om hur det går för Sverige?

– Om man går direkt på den nya statistiken för tredje kvartalet, perioden från juli till september, så ges en ganska negativ bild. Sveriges BNP minskade med 0,2 procent, jämfört med närmast föregående kvartal. Så svagt har det inte sett ut under de senaste fem åren.

– Orsaken är framför allt att hushållens konsumtion backar, men här spelar tillfälliga faktorer in. Det varma och torra sommarvädret kan spela in, liksom omläggningen av bilskatten vid halvårsskiftet. Bilinköpen sjönk kraftigt under tredje kvartalet.

2. Men finns det även några ljuspunkter i siffrorna?

– Ja, exporten och bruttoinvesteringarna ökade under tredje kvartalet. Sysselsättningen steg också, liksom även hushållens disponibla inkomster. Man kan också se det gynnsamt att företagen har dragit ner sina lager, även om effekten på BNP är negativ.

– Överlag kan man säga att Sveriges ekonomi har blivit mer beroende av draghjälp utifrån. Tidigare under högkonjunkturen har inhemsk efterfrågan spelat en större roll, men där märks nu en nedgång. Hushållen är försiktiga, mycket beroende på osäkerhet kring bostadsmarknaden, och låter sin inkomstökning gå till sparande.

3. Vad säger BNP-siffrorna om framtiden?

– Det rör sig om svaga siffror som pekar mot en konjunkturavmattning under 2019. Det mesta hänger nu på hur våra exportmarknader utvecklas. Där måste man dock också räkna med att det kommer en omsvängning under nästa år.

– Siffror för ett kvartal räcker dock inte att ge hela bilden. Fjärde kvartalet, där vi nu befinner oss, blir troligen litet bättre än den period som nu uppmärksammas. Julhandeln ser ut att slå rekord även i år.