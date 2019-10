Jonas Fröberg: Därför kan du skylla på EU när du blir utan elbil

Biltillverkarna och EU fuskar för att nå det historiska målet på koldioxidutsläpp på 95 gram per kilometer 2021.

Jo – du läste rätt.

De fuskar.

Koldioxidmålet på 95 gram för nya fordonsflottor kommer aldrig att nås i verkligheten. Däremot kommer det kanske att nås i en komplicerad pappersuträkning som inte har något med verkligheten att göra.

Det befinns vara okej för våra folkvalda i EU-kommissionen – efter att bilindustrin med sina 14 miljoner arbetstillfällen lobbat en smula.

Man behöver bara skrapa på ytan för att upptäcka den egentliga anledningen:

Bilindustrin förlorar pengar på varje ny såld elbil medan deras stora vinster kommer från törstiga suvar som sålt som smör de senaste åren.

Det har gjort att koldioxidutsläppen ökat från nya bilar sedan 2016 och ligger nu på nära 121 gram per kilometer i genomsnitt per bil. Även de självförvållade dieselskandalerna spelar in: De har gjort att kunder hellre köper törstigare bensinbilar.

Höjer vi blicken ser vi ett allvarligt problem: EU:s totala koldioxidutsläpp ökar och den stora boven är just trafiken som står för en tredjedel av utsläppen.

121 gram ska nu ner till 95 på drygt ett år.

Det blir omöjligt.

Därför har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker okejat ett hittepå-system där biltillverkarna kan nå 95-gramsmålet. Men bara på papperet.

Från årsskiftet får biltillverkarna nämligen dubbelräkna alla elbilar och laddhybrider när de räknar ihop medelvärdet för alla nya bilars utsläpp. Därigenom sänks medelvärdet som är det som mäts.

Men i verkligheten kan de till och med öka.

Andel av våra folkvalda inom EU som verkar bry sig om det: noll.

Detta system får nu en smått bisarr bieffekt: Som DN kan påvisa sitter biltillverkare och importörer och tjurhåller på elbilar fram till den 1 januari – trots att kunderna skulle ha fått dem för länge sedan.

I Sverige stramar samtidigt staten åt det nya skattesystemet, bonus malus, som ska straffa törstiga fossila bilar som blir runt 20 procent dyrare att skatta den 1 januari.

Bilindustrin har sålunda dubbla starka incitament att sälja bilar med höga utsläpp innan årsskiftet – och hålla tillbaka elbilar och laddhybrider så mycket det går.

Bakgrunden till att dubbelräkna elbilar återfinns under sommaren 2013. Efter åratal av långbänkar hade EU nått en historisk överenskommelse om bilarnas klimatmål 2020: Europas nybilsflotta skulle max få släppa ut 95 gram koldioxid per kilometer. Punkt.

Men de flesta biltillverkare låg skyhögt över målet.

I oktober 2013 donerade BMW:s ägarfamilj Quandt motsvarande 7 miljoner kronor till Tysklands regeringsbärande parti, CDU.

Fem dagar senare punkterade Tysklands regering uppgörelsen och halade upp ett nytt förslag: Med målet framflyttat 4 år till 2024 och där elbilar skulle dubbelräknas för att kunna nå målen.

Förbundskansler Angela Merkel reste personligen runt för att förankra detta hos EU:s ledare.

Det landade i en kompromiss där målen skulle nås 2021.

Men bilindustrins krav på att elbilar och laddhybrider skulle få dubbelräknas blev kvar.

PA Consulting Group siade i januari i år att 8 av 13 biltillverkare – trots sinnrik dubbelräkning – kommer att missa målen 2021. Volkswagen-gruppen hotas av böter på 15 miljarder kronor, Daimler på drygt 2 miljarder, Hyundai-Kia på drygt 3 miljarder.

Bilindustrin har helt enkelt ställt om för sent.

Något som nu hotar hela dess existens. Inte minst sedan Kina, deras viktigaste marknad och kassako, vridit åt tumskruvarna och kräver hela 40 procent elbilar 2030 och 60 procent 2035.

Vad gör då EU? Jo, erbjuder fler kryphål: Fiatkoncernen är näst sämst i klassen och saknar elbilar. Det innebär noll problem när EU:s hittepå-regler säger att de kan hoppa i säng med den bästa nollutsläpparen Tesla och bilda en EU-godkänd ”utsläppsallians”.

Fiat kan nu slippa miljardböter – utan att lyfta ett finger för klimatet.

Lyft blicken mot skyn och tänk efter några sekunder: vad tror du att våra barn och barnbarn skulle tycka om EU:s bilpolitik?