Jonas Fröberg: Det nya gröna stålverket – kvittot på ett epokskifte

Boden/Luleå får ett nytt stålverk, är detta en unik satsning i världen?

Många gnuggade nog sig i ögonen på tisdagsförmiddagen: En totalt nytt och det närmaste fossilfritt stålverk med vätgasteknik i byn Norra Svartbyn utanför Boden? Förvirring uppstod: Det fanns ju redan ett nästan likadant projekt, Hybrit, som Vattenfall, SSAB och LKAB stod bakom i närområdet.

Var allt en missuppfattning?

Nej. Vätgasstål är framtiden och, som kollegan Peter Alestig skriver, kan vätgastekniken kapa de globala koldioxodutsläppen med 7 procent.

Framför allt är satsningen unik för att krassa kapitalister anser det lönsamt att bygga en splitter ny grön fabrik för för 25 miljarder kronor och nyanställa 1.500 personer.

Vad ligger bakom?

– Enkla svaret: Att det blir dyrare att släppa ut koldioxid. Harald Mix som till stor del står bakom nya bolaget - står även till viss del bakom Northvolt. En kuriositet är att själva idén till fabriken kom från Volkswagens representant i batteribolaget Northvolts styrelse:

Bilar innehåller väldigt mycket stål.

Den koldioxidstinna stålindustrin i Europa har varit undantagen från EU:s utsläppshandel. Men från och med i år få de betala allt mer för sina utsläpp. I bolaget H2 Green Steels kalkyl ligger att priset på EU:s utsläppsrätter mer än fördubblas till 2030. Det innehar att en vanlig bil år 2030 kan få ett prispåslag på mellan 1200 och 1800 kronor bara för att stålet i bilen innehåller mycket koldioxid.

Det är den stora anledningen att det anses bli lönsamt.

Vad innebär det för regionen?

Om stålverket byggs enligt plan: enormt mycket. Då skapas 1.500 direkta arbetstillfällen vilket lika mycket som om 130.000 jobb skapats i Stockholm. Lägg till Northvolts fabrik i Skellefteå som fullt utbyggd ska få runt 2.500 arbetstillfällen och även den nya Hybritfabriken där flera hundra jobb skapas.

Blunda och tänk efter: När du hörde om en ny stor industri i Sverige senast? Volvos Torslandafabrik 1964?

Skillnaden nu är att det är gröna näringar – i län som många bara för några år sedan såg på med milt överseende som bidragstagarlän.

Låt oss inte glömma att en del av anledningen att de hamnar i Norr- och Västerbotten är att det finns eleffekt till fabrikerna. Och eftersom järnmalm till största del exporteras finns även det att tillgå.

Vilka är personerna bakom satsningen?

Den välkände riskkapitalisten Harald Mix med bolaget Vargas som också delvis står bakom Northvolt. Han har varit central. Kändistätt blir det med även Spotifygrundaren Daniel Ek och Christina Stenbäck bakom den första investeringen på 500 miljoner kronor.

Debatten går hög om elförsörjningen, klarar Sverige ett nytt stålverk?

Utbyggt ska stålverket förbruka ungefär 12 terawattimmar. Harald Mix pekar på att ny 30 terawattimmar ny vindkraft i Sverige och Finland och en ny tredje reaktorn i finländska kärnkraftverket på 15 terawattimmar Olkiluoto. Överföringsledningen från Finland ska också förbättras.

Så elen torde räcka och förbrukas i norr. Vad som händer med elöverföring från norr till Stockholm och södra Sverige lämnar dock ännu frågetecken.

Är det risk att det blir ett nytt Stålverk 80?

Stålverk 80 var alltså en planerad statlig satsning på en kraftig utbyggnad av statliga Norrbottens Järnverk i Luleå 1973 – som stoppades av den nya borgerliga regeringen 1976. Det blev stor uppståndelse eftersom bland annat nya bostadsområden i Luleå byggts. Nu är det brutalt annorlunda. Det är klassiska kapitalister som står bakom. de har gjort noggranna överväganden och förväntar sig god avkastning. Och den bakomliggande analysen – att det blir dyrare med koldioxidutsläpp torde ingen kunna argumentera emot. Ett frågetecken är dock om priset på stålet när det börjar produceras 2025 är konkurrenskraftigt i början.

Men vi ska ändå komma ihåg att allt bara är i en första fas: man har just fått in runt 500 miljoner kronor i en första finansieringsrunda. Nu börjar det stora jobbet – att få in hela investeringen som beräknas till 25 miljarder kronor.