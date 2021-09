Jonas Fröberg: Nu höjs värdet på Volvo – och Kina tvättas bort

Kanske måste du nypa dig i armen eller gnugga ögonen efter att du läst följande två meningar:

Elbilsbolaget Polestar sålde 10 000 bilar förra året medan Volvo Cars sålde nära 700 000.

Ändå värderar marknaden bolagen till samma summa - runt 20 miljarder dollar.

Annorlunda uttryckt värderas pyttelilla Polestar nära nog dubbelt så högt som SKF-koncernen.

Hur marknaden så totalt svängt om till att värdera klimatvänlig teknik högt var egentligen den stora nyheten i måndagens pressmeddelande som sade att Volvo Cars spjutspetsbolag för elbilar - Polestar – ska noteras på Nasdaqbörsen i New York.

Vad är egentligen Polestar för bolag?

– Det skapades i sin nuvarande form 2017 som Volvo Cars sportiga och lyxiga elbilsmärke. Två modeller har lanserats - med Volvoteknik och Volvoingenjörer. Huvudkontoret ligger i Göteborg men produktionen är i Kina. Det har hittills av flera analytiker, bland annat Schimdt Automotive Research i Berlin, setts som ett kinesiskt bolag.

Och så: Pang! Bolaget ska nu börsnoteras - inte i Shanghai utan New York.

Noteringen görs via ett slags snabbspår som förenklat innebär att Polestar värderas efter hur stora intäkter bolaget kan tänkas göra bort mot 2023-2024. Värderingen på 20 miljarder dollar – motsvarande 173 miljarder kronor – kommer sig helt enkelt av att man tror att den summan är 1,5 gånger så hög som de förmodade intäkterna 2024, enligt pressmeddelandet.

I dag går Polestar med förlust.

Elbilen Polestar 2. Foto: Jonas Lindstedt

Vilka äger Polestar nu då?

– Det vill inte Polestar svara på. Antagligen för att det kinesiska ägandet fortfarande är så stort. Fram till april 2021 ägdes det till 50/50 av kinesiska Geely och Volvo Cars. Nu är det uppenbart att man vill tvätta bort Kinastämpeln efter den senaste tidens allt mer spända geopolitiska läge. Bland annat tryckte pressmeddelandet på att skådespelaren och aktivisten Leonardo DiCaprio gått in som (antagligen väldigt liten) delägare. Volvo Cars äger nämligen nära 50 procent och Geely äger fortfarande antagligen väldigt mycket. Dessutom gick flera kinesiska fonder i olika regioner in som ägare så sent som i april.

Men hur ägandet egentligen ser ut får vi alltså inte veta.

Varför börsintroduceras bolaget?

– Förutom Kinafrågan: Polestar behöver pengar för utveckling, Nu går över 9 miljarder kronor går rakt in i Polestar, och det ska användas till utveckling av kostsamma elbilar och annan framtidsteknik. Volvo Cars går på papperet in med över 5 miljarder – men räkna med att mycket av det kan användas till Volvos egna elbilar.

Dessutom torde en stor anledning vara försöka att boosta värdet på Volvo Cars inför börsintroduktionen senare i höst. Volvo Cars har haft problem med att få investerare att acceptera en hög värdering - alltså att få dem att se Volvo som ett mjukvaru-och elbilsbolag.

Det kan nämligen vara lite svettigt när endast 1,9 procent av Volvos bilförsäljning i Sverige utgjordes av elbilar fram till augusti i år. Då kan även det offensiva målet att enbart sälja elbilar 2030 få många investerare att stilla undra hur det ska gå till.

Att Volvo Cars vd Håkan Samuelsson nu kan peka på att Volvo minsann äger halva Polestar som värderas skyhögt och vars elbilar i princip är Volvobilar med ett annat märke torde vara mumma.

