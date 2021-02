Jonas Fröberg: Rekordsiffror och miljardutdelning för Volvo Cars

Blunda och tänk tillbaka till mars förra året. Ett välmående Volvo Cars accelererade i god fart, men hostade plötsligt till av coronapandemin och fick motorstopp. Sveriges andra största bolag helt still i tre veckor och en helindustrination höll andan. Sedan accade Volvo iväg under hösten, i sitt livs form, stärkt av statligt miljardstöd, och slog ett historiskt sälj- och vinstrekord andra halvåret. Och nu planerar bolaget aktieutdelning till ägarna.

Så kan man hiss-pitcha Volvo Cars bokslut över 2020.

Låt oss återkomma till utdelning och konstatera att alla pilar pekade uppåt i höstas efter miljardförlust det första halvåret då produktionen i Torslanda stått still i tre veckor.

Försäljningen ökade starkt. Bolaget tog betydande marknadsandelar på alla tre stora marknaderna Kina, USA och Europa – vilket förklaras av lönsamma suvar och laddhybrider. Volvos enda renodlade elbil, XC40 såldes 2020 ännu i blygsamt antal.

En annan intäktskälla var mer udda: Vid årsskiftet skärpte EU koldioxidkraven. De biltillverkare som inte når målen får betala miljardböter – eller köpa så kallade utsläppskrediter från konkurrenter som faktiskt klarade målen.

Volvo lyckades klara kravet – och sålde i höstas koldioxidkrediter till Ford för en summa de inte vill avslöja.

En fingervisning kan vara att bilkoncernen FCA (med Fiat och Chrysler), enligt egen utsago, tvingas köpa utsläppsrätter åren 2019-2021 för 1,8 miljarder euro, motsvarande 18 miljarder kronor för att slippa böter.

Tänk gärna några sekunder på det etiska att EU har ett system där biltillverkare kan köpa sig fria från att nå koldioxidmål – och på hur det påverkar klimatet.

Bilarna står, enligt EU-kommissionen, för 12 procent av Europas koldioxidutsläpp.

Summa summarum landade rörelsevinsten för helåret på 8,5 miljarder kronor – vilket gav en rörelsemarginal på 3,2 procent. Men den mer rättvisande bilden är ändå halvårsresultat för andra halvåret på 9,5 miljarder kronor och en marginal på goda 6,3 procent.

Volvo Cars tog också emot över en miljard kronor i permitteringsstöd från Sverige och även mindre del från Kina. På min egen fråga om Volvo kommer att ha aktieutdelning till sin ägare Geely svarade Håkan Samuelsson att han ser det som sannolikt och att permitteringsstödet förra våren inte har något med det att göra.

Därmed faller Volvo Cars in i ledet av flera andra stora industrikoncerner, såsom AB Volvo och Sandvik, som efter slopad utdelning förra året i år i flera fall delar ut rekordbelopp. Det är helt enligt reglerna men de delar ut aktieutdelningar från samma period som de fick miljardstöd från samhället.

När hela Europas industri stängde ner i april förra året var ett permitteringsstöd viktigt för många småföretagare för att kunna behålla personal – och samtidigt överleva. Under finanskrisen 2008 avskedades många under de värsta krismånaderna vilket nu kunde undvikas. Men låt oss ändå diskret resa frågan: För stora koncerner som AB Volvo, Sandvik eller just Volvo Cars (som har en nettokassa på 35 miljarder kronor): Vad är bästa samhällsnyttan? Att lägga in en miljard kronor i sådana koncerner – eller hade pengarna gjort större nytta inom vården?

I rapporten noteras i en not att det inte föreligger någon risk att stödet måste betalas tillbaka.

När Håkan Samuelsson blickar framåt ser han fortsatt goda tider – vilket betyder mycket för de runt 23.000 anställda i Sverige. En fortsatt stenhård satsning på elektrifiering ligger för handen och i det fortsätter det kompetensskifte mot digital kunskap som var ett stort fokus under 2020.

Men det fanns orosmoln: En global brist på så kallade halvledare kan stöka till situationen rejält. Det handlar om viktiga elektronikkomponenter som används i bland annat informations- och underhållningssystem och servostyrning. Bland annat har Ford och Nissan tvingats minska produktionen. Håkan Samuelsson sade att de klarar sig de fyra närmaste veckorna men efter det var det osäkert.

Ett annat orosmoln är den föreslagna fusionen mellan Volvo Cars och systerbolaget Geely Auto. Ägaren Li Shufu ligger på. Fusionsarbetet ligger på is efter att coronapandemin inleddes och Håkan Samuelsson lät knappast entusiastisk: han pekade på att identiteten för de båda bolagen måste behållas och han lovade mer information i höst.