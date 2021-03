Jonas Fröberg: Volvo Cars börsrykten är en testballong

Ska Volvo Cars börsnoteras?

Det surrar plötsligt intensivt av rykten om det. Nyhetsbyrån Bloomberg skrev på onsdagen att Volvos elbilsdotterbolag Polestar kan komma att noteras under året. Fyra timmar senare kom en ny Bloombergartikel – också baserad på källor – som angav att Volvo Cars utreds att börsnoteras.

Hmmm. Det tycktes märkligt. Polestar anges ”enligt källorna” vara värt 10 miljarder dollar och Volvo Cars 20 miljarder dollar. Geelys informationschef i Sverige, Stefan Lundin ville från sin lunchpromenad inte kommentera ryktena för DN och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson sade vagt till SR Ekot att det ”inte finns beslut om någon börsintroduktion eller tidsplan”.

Ligger det något i ryktena?

Mycket pekar på att Geely vill börsnotera Volvo och eller Polestar – och få in mer pengar till koncernen. Och nu är tajmingen är god.

Min gissning är att skriverierna kommer från ”läckor” ur kretsen runt ägaren Li Shufu. I artiklarna anges exakta värderingar av både Volvo Cars och Polestar. Därför känns det som en klassik uppskjutning av en testballong för att testa värderingen av bolagen. Geely har redan gjort ett misslyckat försöka att börsnotera Volvo Cars 2018. Med dåtidens värdering begärde Li Shufu alldeles för mycket, runt 30 miljarder dollar, varpå processen segnade ihop som en sufflé, och strax därefter blommade handelskriget upp och omöjligjorde en börsintroduktion.

Detta vill man inte göra om.

Och det finns i dag mycket som pekar på att Geely försöker få bolagen till börsen så snart det går.

Framför allt: Tajmingen är god.

Det är bara någon månad sedan en möjlig fusion (och halvfluffiga planer på en gemensam börsintroduktion) mellan Volvo Cars och systerbolaget Geely Auto uteblev.

De traditionella stora bilbolagen har de senaste åren värderats som skräpaktier med gigantiska fossila ryggsäckar. Men de senaste månaderna har det vänt. Bilbolag som Volkswagen och GM som kunnat visa på offensiva och trovärdiga el-strategier har belönats rikligt av marknaden med höjda börskurser.

Och tänk – som av en händelse har Volvo Car gjort stora offensiva el-utfästelser den senaste tiden, bland annat att Volvo bara ska sälja elbilar år 2030. Polestar småskvittrar hela tiden ut mer eller mindre fluffiga nyheter om klimatsmarthet och techtillvändhet.

Alla bilbolags-vd:ar försöker helt enkelt härma Elon Musk. Hans Tesla med 500.000 sålda bilar om året är värt mer än de stora bilgiganterna Volkswagen, GM, Daimler och Ford tillsammans: Receptet: Tesla ses (med rätta) som ett techbolag som gör elbilar som mer är datorer på hjul än bilar.

Vad är grejen att börsnotera?

Nummer ett: att ägaren Geely ska få in pengar. Geelykoncernen tycks ha en långsiktig plan att ta världsherravälde inom transporter. I närtid har de en offensiv elektrifieringsplan som måste finansieras. Men sedan Li Shufu bundit fast sig i stora investeringar när han gick in som största ägare i Daimler och AB Volvo 2018 behöver han pengar.

För Volvo Cars och Polestar finns det efter en börsintroduktion möjligheter att få pengar av marknaden genom så kallade nyemissioner av aktier.

Det kan också finnas en personlig prestige för vd Håkan Samuelsson (som fyllde 70 år för en dryg vecka sedan) att få börsnotera Volvo Cars innan han går i pension.

Får man fråga vad som är skillnaden mellan Polestar och Volvo?

– Polestar var länge Volvos smurfblå, grabbiga och bensinångande tävlingsbilar. Bolaget Polestar köptes in dyrt 2015. Lagom till de första tankarna på börsintroduktion, 2017, annonserades det till mångas förvåning att Polestar skulle bli koncernens stora elbilsmärke. Få förstod logiken, men den egentliga orsaken var enligt flera källor att skapa ”ett Teslabolag” inom Volvo Cars väggar som skulle höja värdet på hela Volvo Cars. Därefter har Polestar lanserat sin första elbil, Geeelykoncernen gått in som hälftenägare och Polestar försöker framställa sig som ett helt frilagt startupbolag – trots att det ännu i princip bara är en avdelning inom Volvo Cars (med samma utvecklingsingenjörer och närmast identiska bilar som Volvo). Min gissning är att onsdagens ”läckor” till Bloomberg också vill få svar på om Li Shufu får in mest pengar genom att notera Polestar som enskilt bolag invid Volvo eller genom att baka in Polestar i Volvo.

Flera centrala källor i Li Shufus närhet har kallat honom ”bonnslug”. Antagligen med rätta.

Skulle Li Shufu få totalt 30 miljarder dollar är det en värdeökning av rang på bolaget han köpte för 1,8 miljarder dollar 2010. Dock får vi anta att han behåller tämligen stora delar av bolagen – han vill ju erövra världen.