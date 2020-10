Jonas Fröberg: Volvos rekordresultat reser stora samhällsfrågor

Hur går det för AB Volvo?

– En vecka efter att Volvo slutat få permitteringsstöd (dina och mina skattepengar) kommer en rapport långt över förväntan. Framförallt är orderingången – alltså hur det ska gå framåt – långt bättre än man trott: Volvo är ett globalt bolag. Resultat och orderingång ger därför en bild av hur den ekonomiska världen utvecklats under Corona. Just försäljningen av tunga lastbilar, som står för större delen av omsättningen, är en klassisk konjunkturindikator. Konkret handlar det om att lokala åkeriägare i Ånge, Bremen och Detroit känner att de vågar investera in ett fordon för ett par miljoner kronor – och att de får lån i sin lokala bank.

En annan viktig sak är att AB Volvo faktiskt visar goda vinstmarginaler trots att omsättningen gått ner. Rörelsevinsten på 7,5 miljarder kronor ger en rörelsevinstmarginal på 9,8 procent. Det är häpnadsväckande bra med tanke på Coronasituationen. Men det innebär också att bolaget, som för bara fem år sedan framkallade suckar och huvudskakningar för sin knackiga lönsamhet, lyckats skapa ett i grunden sundare bolag.

Kan du ge mer perspektiv?

Höjer man blicken är perspektiven hisnande: Vi ska komma ihåg att vd Martin Lundstedt så sent som den 23 april i princip visade en ekonomisk utveckling som påminde om ett störtande flygplan, när första kvartalet presenterades.

Med oändligt trött blick och låg stämma berättade han att orderingången gått ner 75 procent. Produktionslokalerna ekade tomma eftersom hälften av Volvo 90.000 anställa låg hemma på soffan (bara i Sverige permitterades 20.000 anställda). Framförallt sade han några ord som dessförinnan aldrig hörts från detta bolag: ”Vi ger ingen utblick. Det är omöjligt”.

Vad beror det på?

– Ett stort svar är dina och mina skattepengar. Vi har sett en dopning av ekonomin i hela världen som saknar motstycke, både från centralbanker och via regeringar. Bara i Sverige har vi skattebetalare skottat in en miljard kronor i AB Volvo i permitteringsstöd – som avslutades för bara en vecka sedan. Lita på att det kommer att blossa upp en debatt om rimligheten i detta. Vissa kommer säkert att vilja se Volvo bidrar tillbaka.

Det kommer med stor säkerhet också komma en debatt om aktieutdelningar. Många aktieägare lär vilja ha utdelning med så goda resultat – samtidigt är bolaget förbjudet att ge utdelning sedan man fått permitteringsstöd. Dessa och liknande frågor som sätter samhällsetik och moral på sin spets kommer att bli mycket intressanta att följa.

Var det goda resultatet väntat?

– Ja, även om Volvo gick starkare än väntat var ett gott resultat väntat. Den senaste tiden har aktiekursen gått upp starkt. Faktum är att Volvos aktiekurs innan rapporten gått upp med 13 procent sedan årsskiftet och börsen står på sin högsta nivå någonsin – som hade corona aldrig existerat.

Även detta sätter stora samhällsfrågor på sin spets: arbetslösheten har samtidigt ökar markant. De 4.100 anställda som skulle sägas upp på AB Volvo i somras torde hålla sig för skratt när de ser alla pilar som nu pekar uppåt.