Ju dyrare el desto större prisfall på villor – en kommun mot strömmen

Under pandemin inträffade något som var oväntat för många bedömare av bostadsmarknaden. Efter ett inledande fall för priserna på bostäder steg de kraftigt.

Och det gällde framför allt villapriserna som månad efter månad satte nya rekord. På årsbasis handlade det om mer än 20 procents ökning.

Den förklaring som bedömarna kom fram till – och som bekräftades av mäklare som pratade med bostadsköparna – var att spekulanterna letade efter större bostäder i förväntan att de skulle komma att arbeta allt mer hemifrån.

Men så kom räntehöjningarna och stigande elpriser som slog extra hårt mot just villamarknaden.

Villapriset faller med stigande elpriser Det skenande elpriset har påverkat villapriserna. Störst genomsnittligt fall, 17 procent från toppnivån, märks i elområde 4 i södra Sverige. I norr har prisfallet varit hälften så stort, 9 procent. Källa: Svensk mäklarstatistik

Hans Flink har granskat det genomsnittliga villapriset i vart och ett av de fyra elområdena och han drar slutsatsen att elprischocken har pressat villapriserna. Störst press har det varit där elen har varit som dyrast, det vill säga i elområdena 3 och 4.

– Det är uppenbart när man tittar från toppnivåerna i april-maj i alla områden. Elområde 1 har ”bara” gått ner 9 procent, men område 4 har gått ner 17 procent, säger han.

Flink betonar att även stigande räntor påverkar priserna och slår hårdast mot de dyrare villorna. Och det påverkar även skillnaderna mellan de olika områdena.

– Stigande räntor i kombination med de ökande elpriserna gör att det blir så pass stora skillnader mellan områdena, säger han.

Genomsnittet för elområde 3 är ett prisfall på 15 procent, men det har varit ännu större fall i flera av kommunerna runt Stockholm. Största prisfallet har skett i Lidingö.

– Där har priserna gått ner 28 procent. Snittvillan har från toppen i april gått ner fyra miljoner, räknat i kronor, säger Flink.

Men även andra orter i regionen har fallit med mer än 20 procent.

– Haninge har gått ner 22 procent. Botkyrka och Upplands Väsby har fallit med 21 procent.

– Men där blir inte fallet i kronor lika stort som i Lidingö, men det är i varje fall över en miljon i samtliga fall, säger Flink.

Som regel är elprisets påverkan på villapriserna mindre ju längre norrut – och ju längre bort från en stor stad – man kommer.

Men ingen regel utan undantag. Och ett sådant är Nacka.

– Den kommunen sticker ut och går mot strömmen. Visserligen har genomsnittspriset fallit sedan toppen, men sedan september fram till november har faktiskt priset ökat något.

– Vad det beror på vet jag inte, men Nacka har ju länge varit ett attraktivt område, påpekar Flink.

Räknat i procent har det genomsnittliga villapriset fallit mest i elområde 4 – ett fall på 17 procent sedan toppnivån i våras. Men i kronor räknat är det i elområde 3 som fallet varit som störst.

Bedömare av elmarknaden spår dock att elpriserna planar ut under 2023. Det kommer att vara högre än normalt, men troligen inte med de stora toppnivåer på flera kronor per kilowattimme som vi har sett under hösten. Det handlar snarare om runt 1,40 kronor i snitt.

Vilken effekt kommer det att få på villamarknaden?

– Troligtvis kommer bostadsräntorna betyda mer för villapriserna än elpriset – om det stämmer att elpriset hamnar på den nivån, säger Flink.

Riksbanken kommer sannolikt att höja sin styrränta ännu en gång i februari, även om det är oklart om hur stor höjningen blir.

– Det kommer direkt att påverka boräntorna och det kommer att slå ännu mer mot de mer högt belånade husen och lägenheterna.

Även om prisfallen varit stora sedan i våras så ligger prisnivån fortfarande en bra bit över nivån som gällde i början av 2020, precis innan pandemin. Det gäller även för elområdena 3 och 4.

Men det är i nominella priser. I reala termer, alltså när inflationen räknas in, så är vi tillbaka till nivån innan pandemin.

– Inflationen har ”ätit upp” den här prisökningen vi fick då. Realt är vi tillbaka till början av 2020, innan pandemin, säger Hans Flink..

Senare under vintern väntas regeringens utlovade elprisstöd betalas ut. Kommer det att påverka villapriserna?

– Nja, jag har svårt att se det. Det blir nog ingen rusning efter eluppvärmda villor för det, säger Flink.

Han påpekar att stödet gäller för en förbrukning som redan har skett, under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Därmed är det inget som en potentiell villaköpare kan räkna med.

– Möjligen ger det någon lindring och det är väl bra för vi behöver en stabilisering av marknaden, säger Hans Flink.

