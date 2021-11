Julia blev vd vid 21 – nu tillverkar hon sina egna yxor

Att träda in i verkstaden i Vasastan, i centrala Stockholm, är som att lämna stadens myller bakom sig. Längs väggarna samsas verktyg med vedträn och på golvet ligger sågspån från den till synes ålderstigna bandsågen. På ett bord står en samling yxor som är klara och redo att skickas ut till kunder. Julia Kalthoff hälsar välkommen klädd i arbetsbyxor och t-shirt med hennes egen logotyp på. Här driver hon sitt företag som tillverkar och säljer yxor till kunder hela Europa, USA och Japan.

– Alla hantverkare och kreatörer tycker nog det är jobbigt att sälja sina produkter. Det känns som att man blottar sig och hoppas att någon vill köpa, säger hon.

Förra året sålde företaget yxor för tre miljoner kronor. Foto: Magnus Hallgren

Hoppas behöver hon dock inte göra längre. Förra året sålde hon yxor för nästan tre miljoner kronor, vilket var en fördubbling jämfört med 2019.

– Jag tänkte att nu lanserar jag det här, sen får vi se om någon köper. Om ingen gjorde det skulle det ju självdö. Men jag fick in jättemycket beställningar.

Allt började efter gymnasiet när Julia som 19-åring flyttade från hemstaden Brösarp för att gå en utbildning på en yxsmedja i Hälsingland.

– Jag har alltid gillat eld, att skita ner mig och ta i. Därför tänkte jag att i teorin borde det här vara något för mig.

Bild 1 av 4 Täljyxans blad monteras på skaftet med hjälp av lim och träkil. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 4 Bladen tillverkas i Smedjebacken och är gjorda och hållfast stål. Foto: Magnus Hallgren Bild 3 av 4 På golvet ligger en hög av sågspån som blivit över när skaften har tillverkats. Foto: Magnus Hallgren Bild 4 av 4 Bladen slipas sylvassa för att kunna tälja med precision. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Teorin visade sig stämma. Känslan av att forma det glödheta järnet till användbara redskap överträffade alla hennes förväntningar. När lärlingskurserna var avklarade fick hon det oväntade erbjudandet om att hoppa in som vd för Wetterlings yxfabrik, ett dotterföretag till smedjan hon utbildat sig på. Efter några månader blev det tillfälliga jobbet permanentat.

– Jag frågade vad arbetet gick ut på och de sa ”svara i telefon och om något händer får du fixa det”. Jag tänkte ”ja, det kan jag ju göra”. Så här i efterhand förstod jag nog inte riktigt allvaret. Men ju mer tiden gick desto mer lärde jag mig.

Som vd lyckades Julia Kalthoff vända den negativa spiralen och öka det anrika företagets försäljning. 24 år gammal tog hon emot stipendiet Kompassrosen som delas ut av kungen. Men efter fem år som yxdirektör kände hon sig klar. Istället gick flyttlasset till Uppsala och studier i ekonomi, filosofi och juridik.

Yxskaften sågas och slipas i Julia Kalthoffs verkstad. Foto: Magnus Hallgren

– Det kändes skönt att inte ha så mycket ansvar. Att bara vara en person som går på nation.

Till en början tänkte Julia att karriären inom yxbranschen var ett avslutat kapitel. Men en dag när hon satt och åt frukost på balkongen började hon fundera över vad det var som hon egentligen ville bort från. Passionen för hantverket fanns fortfarande kvar – det var allt jobb runtomkring hon inte längre var sugen på.

– Som vd för ett litet företag hinner man inte stänga in sig i tre månader och testa olika eggvinklar. Om jag startade eget kunde jag ta mig tiden och jobba till punkt. När jag kom till den insikten ville jag hoppa av plugget och börja direkt, men jag bestämde mig för att avsluta studierna.

Balansen i skaftet är viktig för att få till den rätta känslan: ”Med en bra yxa behöver man inte tänka på själva yxan utan kan fokusera på föremålet man arbetar med”. Foto: Magnus Hallgren

Julia återvände så småningom till Hälsingland med nyvunnen glöd. Hennes plan var att ta fram tre olika yxmodeller. Men processen var mer komplicerad än hon först hade förutspått.

– Jag trodde att det skulle vara igång på tre månader. Men det var mycket svårare än så. Först sket det sig med smedjan som jag skulle samarbeta med. Sedan började mina egna funderingar kring varför jag gör det här egentligen.

Under en kort period bestämde hon sig till och med för att skrinlägga planerna.

– Jag kände press från mina egna idéer och andras förväntningar. När jag väl lade ner var det två veckor när jag bara kände ”yes, nu kan jag dra ner till Paris och dricka vin”. Men sedan smög det sig på igen. Jag ville i alla fall utveckla en täljyxa, så jag bestämde mig för att kasta alla mina ursprungliga planer åt sidan och börja om från början.

”Det läskigaste var att göra första batchen och skicka ut till de som hade köpt. Det förändrade min värld, från att handla om navelskåderi och detaljer, till att tillverka yxor för betalande kunder”. Foto: Magnus Hallgren

Samtidigt som Julia utvecklade den nya yxan jobbade hon extra för att trygga försörjningen. En viktig pusselbit var kontakten med snickarmästaren Beth Moen som fick agera bollplank under processen.

– Jag började smida prototyper till henne som vi skickade fram och tillbaka – vi brevväxlade med yxor – och efter ett halvår var vi båda nöjda.

Julia minns fortfarande nervositeten när hon slog upp de digitala portarna till sin webbshop och erbjöd den egenutvecklade yxan till världen. Men också lättnaden när de första beställningarna trillade in. Under åren som vd på Wetterlings hade hon gjort sig ett namn bland slöjdfantaster och på så vis redan byggt upp en kundkrets, primärt via Instagram. Ett halvår efter lanseringen insåg hon att företaget skulle flyga.

– Då tog jag ut min första lön på 3.500 kronor som jag brände direkt på en fin restaurang. Det kändes otroligt.

Julia Kalthoff är noggrann med detaljerna: ”Alla hantverkare och kreatörer tycker nog det är jobbigt att sälja sina produkter. Det känns som att man blottar sig”. Foto: Magnus Hallgren

I dag driver Julia företaget från verkstaden i Stockholm och är i färd med att utveckla nästa yxmodell. I dag kan hon tänka tillbaka på tiden av tvivel och sökande med viss distans.

– Jag var väldigt hetsig, som en målsökande laser. Jag var nog inte en så rolig person att umgås med då. Men det var också en kreativ period och det känns häftigt på ett personligt plan att jag klarade det.

Det här med trygghet då?

– Trygghet? Jag kör inte så mycket på det. Samtidigt, när jag startade eget gjorde jag det på den trygga vägen och hade ett extrajobb parallellt. Jag kunde jobba med det här i två år utan att behöva plocka ut någon lön eller ta in någon investerare. Jag ville inte ha någon investerare som ställer krav – då skulle jag helt tappa sugen. Det här är mitt.

Fakta. Julia Kalthoff Ålder: 33 Uppvuxen: Brösarp Bor: Stockholm Gör: Yxmakare och entreprenör. Visa mer