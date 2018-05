Julieta Avetisyan ska hjälpa utlandsfödda kvinnliga företagare att skaffa nätverk

Utanför Östgötaportens bostadshus i Hageby i Norrköping står kundvagnar uppradade utanför ingångarna. Några hundra meter bort ligger det stora köpcentrumet Mirum Galleria.

– De här ställer till det för oss. Vi måste köra ner dem från trapphusen, säger företagaren Julieta Avetisyan och syftar på kundvagnarna.

Julieta Avetisyan driver städ-, bud- och flyttföretaget Adsitas och Numeron, som tillverkar städdukar. Adsitas har uppdraget att städa de allmänna ytorna i fastigheterna i Hageby. Julieta Avetisyan är nöjd med att ha rott hem affären.

– Jag är stolt över att ansvara för städningen i så stora områden i Norrköping, säger hon.

En dag är sällan den andra lik i Julieta Avetisyans vardag. Adsitas budtjänster startades nyligen och om paketen ryms i en vanlig personbil kör hon dem ofta själv. Maken Hayk Mkrtchyan, som också är engagerad i bolaget, håller på att ta C-körkort för att kunna köra större leveranser.

Julieta Avetisyan kom till Sverige från Armenien för 16 år sedan. I hemlandet läste hon journalistik på universitetet. Ett minne från den första tiden i Sverige är särskilt starkt.

Hon var 23 år och hade sin några månader gamla son i famnen när handläggaren på Migrationsverket meddelade att familjen måste åka tillbaka till Armenien. Om hon inte skrev under dokumentet som låg framför henne skulle polisen kallas dit, enligt handläggaren.

Julieta Avetisyan upptäckte för första gången en ny, mer bestämd sida hos sig själv.

”Jag ska stanna i Sverige och jag ska jobba på Migrationsverket”, sade hon till handläggaren.

Och så blev det.

Under den första tiden i Sverige arbetade hon som tolk och läste kurser i företagsekonomi och personaladministration. Tolkarbetet skedde delvis på Migrationsverket men främst över telefonen. Julieta Avetisyan saknade att komma ut och träffa folk.

Maken uppmuntrade henne att starta bolag. Hon hade ingen erfarenhet från städbranschen men tyckte riskerna verkade vara färre än i andra branscher. Det var också en bransch som kändes aktuell till följd av rutavdraget. Hon kunde även fortsätta som tolk, vilket innebar att hon hade en säker inkomst.

Efter att ha utbildat sig till certifierad lokalvårdare började arbetet med företaget. Vid starten av Adsitas för fem år sedan investerades 1.200 kronor. Till en början låg fokus på att få in kunder, snarare än på lönsamheten. I dag omsätter bolaget 1,5 miljoner.

– Det kanske inte låter som mycket men sett till vår investering är det mycket, säger hon.

Julieta Avetisyan säger att hon minns starten som enkel.

– Det var jättelätt för jag visste ingenting! Det var först senare som jag fick hantera bokslut, få in kunder och personal som inte alltid skötte sig, säger hon.

Svårast var att hon saknade de kontakter som krävdes för att få in kunder. För att marknadsföra sig åkte hon och maken till områden med fina villor och delade ut flygblad.

Via Nyföretagarcentrum kom hon snart i kontakt med sitt första affärsnätverk – mestadels etablerade affärsmän i kavaj. Envist gick hon på mötena, trots att hon inte alltid kände sig bekväm i sammanhangen. Än i dag uppstår ibland märkliga situationer.

– Ibland är folk inte vana vid att träffa utlandsfödda och vet inte hur de ska bete sig. Många vet exempelvis inte om de ska prata riktig svenska med mig eller lätt svenska, säger hon.

Julieta Avetisyan saknade ett sammanhang med andra företagare i liknande situation som hon själv. Tillsammans med Nyföretagarcentrum arbetar hon nu med att starta ett nätverk för utlandsfödda kvinnliga företagare.

– Jag har märkt att de behöver en push för att kunna tro på sig själva. Det finns mycket resurser i de här personerna som inte utnyttjas, säger hon.

Riktlinjer och program är färdigt. Kvar återstår att hitta personerna som vill vara med.

Hon tror att anledningen till att fler utlandsfödda kvinnor än män är företagare är för att kvinnor integreras snabbare eftersom de oftast har huvudansvaret för barnen.

– Barnen lär sig språket på några månader genom skolan och aktiviteter och mammorna lär sig genom barnen. Det är kvinnorna som leker med barnen, går på utvecklingssamtal och som tar med barnen till läkare, säger hon. Julieta Avetisyan Gör: Driver företagen NumerOn, som tillverkar städdukar, samt städ-, flytt och budföretaget Adsitas. Ålder: 37 Bor: Norrköping Familj: Man och tre barn. Motto: If you never try, you'll never know. (Om du inte försöker kommer du aldrig att veta).