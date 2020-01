Juveleraren: Vissa tycker det är normalt med en ring för 250.000 kronor

Med flera generationer läkare på båda föräldrarnas sidor var det ingen självklarhet att Amanda Weibull Laurell skulle börja arbeta med hantverk. Det var när hon började arbeta extra hos en juvelerare vid sidan av juridikstudierna som intresset väcktes till liv på allvar.

– Jag tyckte det var så spännande. De hade egen tillverkning där jag arbetade, säger Amanda Weibull Laurell.

Snart hade hon hoppat av juristprogrammet i Lund för att börja arbeta heltid med att sälja juveler. Hon gick vidare till Georg Jensen i Köpenhamn och utbildade sig till gemmolog – ädelstensexpert. Efter sex år hos det danska varumärket startade hon LWL Jewelry år 2016 tillsammans med sin make.

– Vi skulle få vårt första barn och tänkte att vi skulle ha tid över. Såhär i efterhand var det ganska dumt. Det var tufft i början. Dessutom hade vår dotter kolik, säger Amanda Weibull Laurell.

Dottern fick följa med till Brasilien, Mellanöstern och Sri Lanka när föräldrarna köpte in råvara – ädelstenar och guld. När de kommit hem påbörjades arbetet med att ta fram den första kollektionen. Till en början hölls evenemang ofta hemma hos bekanta och potentiella kunder, ungefär som ett exklusivt homeparty. Nu sker det i stället i säkrade lokaler.

– Vi har ofta samarbeten med advokatbyråer eller företag som säljer päls, bilar och champagne. Vi delar nätverk och det blir ett annat sätt att shoppa på.

I dag har företaget ateljé och showroom i Malmö men Amanda Weibull Laurell pendlar regelbundet till Göteborg och Stockholm för att träffa kunder. Produktionen sker via ett dotterbolag med åtta anställda. Utöver det finns två anställda som hjälper till med försäljning och PR. Ungefär fem gånger per år reser Amanda Weibull Laurell utomlands för att köpa in råvara. På så sätt slipper hon mellanhänder.

– Jag köper sådant som är vackert och som säljs till rätt pris, säger hon.

Ringarna döps efter kunden. Foto: Eva Tedesjö

Den vanligaste kunden är någon som ska gifta sig eller som redan köpt förlovningsring och vill köpa en vigselring, morgongåva eller push-present (gåva till nyförlöst mamma). En annan vanlig kundtyp är en äldre dam som vill unna sig ett dyrare smycke eller göra om ett gammalt. Nästan alla köpare kommer via rekommendation. Flera kända influensers och tv-personligheter, däribland Margaux Dietz, Kenza Zouiten och Ebba von Sydow finns bland kunderna.

I fjol fick Amanda Weibull Laurell uppdraget att göra ett halsband åt prinsessan Sofia till Nobelfesten. Smycket bestod av 1.300 pärlor av diamanter och projektet tog omkring 300 timmar. I år tillfrågades hon igen, den här gången önskade prinsessan ett par turkosa örhängen. Att hitta rätt råvara för att kunna ta fram stenarna blev en utmaning.

– Vi beställde råvara från Indien men när vi skulle sätta på den sista stenen gick toppen av. Då fann vi en gammal, religiös man i Israel som hade ett block över sedan 30 år tillbaka som vi beställde. Det var ganska galet, säger Amanda Weibull Laurell.

Lyx är att ha något som det bara finns en av

Smyckeskollektionen utvecklas konstant. Ringarna skräddarsys efter varje person.

– Jag tycker inte man ska behöva betala extra för att få något eget. För mig kostar det lika mycket att producera en unik ring som att göra 10.000 stycken av samma, säger Amanda Weibull Laurell.

Vad efterfrågas mest just nu?

– Det är trendigt med annorlunda former på diamanter, som päronslipning och kuddslipning. Vi har en ring som vi kallar för Stockholmssolitären som är omkring en karat, med sex klor med en slät skena i vitt guld. Alla vill ha den, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Vi gör även många 1920-talsinspirerade trestensringar, säger Amanda Weibull Laurell.

Hon anser att det är dags att slå hål på myten om att en förlovningsring ska kosta tre månadslöner.

– För 30.000-50.000 kronor får man en väldigt fin ring med bra andrahandsvärde av fin kvalitet som håller över tid. Sedan händer det att vi gör ringar för 500.000-700.000 kronor också, det är lite vansinnigt.

Amanda Weibull Laurell Foto: Eva Tedesjö

Vad är lyx i dag?

– Lyx är att ha något som det bara finns en av. I min bransch är handgjort mer exklusivt än sådant som är gjort i maskin, säger Amanda Weibull Laurell.

Hur skulle du säga att synen på lyx har förändrats?

– Jag träffar 30-åringar som säger att det är normalt att ha en förlovningsring för 250.000 kronor. Jag tycker inte det är normalt om man har ett vanligt jobb. Det finns också personer som tar stora lån till sitt bröllop. Vem är lyxen då för? Är det för dig själv eller för att visa för någon annan?