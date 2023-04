Källor: Jättar visar intresse för att köpa blödande USA-bank

First Republic Bank kämpar för sin överlevnad efter att länge ha varit en framgångssaga. Första kvartalet satt banken på 233 miljarder dollar i tillgångar, men sedan har det gått snabbt utför i kölvattnet av bankkrisen som skakat USA. I mars tog en rad oroliga kunder ut sina pengar efter farhågor om flera mellanstora bankers stabilitet.

Tidigare i veckan meddelade First Republic Bank att kunderna hade tagit ut mer än 100 miljarder dollar på bara några dagar, efter Silicon Valley Banks och Signatures kollapser. Samtidigt har bankens aktie förlorat ungefär 97 procent av sitt värde på börsen, uppger Wall Street Journal.

Om First Republic Bank går omkull är det den näst största bankkollapsen i USA:s historia.

Nu överväger den amerikanska bankövervakningsmyndigheten FDIC, som ansvarar för de statliga insättningsgarantierna, att ta över First Republic Bank och sälja banken. FDIC har bett intresserade parter att lägga sina slutgiltiga bud senast på söndag, uppger personer med insyn i saken till Bloomberg.

I torsdags gick FDIC ut med en förfrågan till flera banker för att pejla av intresset. Dagen efter bjöd myndigheten – baserat på deras svar – in minst två bolag till nästa steg i budgivningen. Enligt källor har storbankerna JPMorgan Chase & Co. och PNC Financial Services Group Inc. uttryckt intresse för att köpa banken.

Wall Street Journal och Bloomberg har sökt JP Morgan, PNC och FDIC för kommentarer.

Läs mer: Fed självkritiskt efter krisbankens kollaps