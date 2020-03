Kalmarföretaget spår rekordbra siffror trots beroende av USA

Familjefirman grundades 1947 och har vuxit till ett företag med 70 anställda, 420 miljoner i årsomsättning och ett dotterbolag i USA. Huvudkontoret ligger i Kalmar.

Man tillverkar avancerade CNC-maskiner, som enkelt uttryckt används för fräsa fram metallkomponenter. Det kan vara aluminiumprofiler till en bil eller ett landningsställ till ett flygplan.

– Det handlar om att kombinera mekanik, elektronik, hydraulik, pneumatik, och om en noggrannhet på hundradels millimetrar, säger David Modig, tredje generationen ägare.

David Modig, vd Modig Machine Tool. Foto: Sara Jonasson

Av försäljningen går ungefär hälften vardera till bil- respektive flygindustrin. Bland kunderna finns Boeing, Airbus och en lång rad av de stora fordonstillverkarna. 90 procent av försäljningen sker till USA, Kanada och Mexiko, som nu också drabbas hårt av coronaviruset.

– Vi har hittills inte märkt av det, vi är rätt fullbokade under året, och har beställningar in på nästa år. Vi har två affärer just nu som inte kan slutföras för att vi inte fysiskt får träffa kunden. Eftersom vi har långa ledtider på maskinerna så tror och hoppas vi att världen hinner återhämta sig så att effekterna för oss inte blir så allvarliga

Ni har kunder i krisdrabbade branscher, förklara varför det ändå går bra?

– Jag förundras själv varje dag. Dels har vi stabila kunder – Airbus och Boeing är nationella stoltheter som inte kommer att försvinna. Dels uppfyller våra maskiner krav som få andra klarar av. De är dubbelt så dyra men vi garanterar också att de är minst 50 procent snabbare än en standardmaskin.

Närbild på en specialmaskin som bearbetar metallgods med det som kallas horisontell spindel Foto: Företaget

David Modig säger själv att företaget är CNC-maskinernas Ferrari eller Lamborghini tillsammans med tre konkurrenter. Man säljer nio olika maskintyper – den billigaste kostar 8 miljoner, värstingen går lös på 40 miljoner. Hälften av maskinerna har robotar för att ladda olika fräsverktyg.

– Det är knappt man vågar säga det i dessa tider, men det verkar som vi under första kvartalet tangerar det företagets historiska försäljningsrekord. En tydlig trend är att efterfrågan på maskiner som passar elbilstillverkning har ökat.

Sveriges handel med USA USA var med 121 miljarder kronor, Sveriges tredje största exportland under 2019 – efter Norge och Tyskland. Vi importerar betydligt mindre – där finns USA med bland ”övriga länder i statistiken”. Lastbilstillverkaren AB Volvo har 30 procent av sin försäljning i Nordamerika, där USA dominerar. Byggbolaget Skanska får fyra av tio intäktskronor från USA. Kompressorteknikföretaget Atlas Copco har drygt 20 procent av sin försäljning i USA. Källa: Ekonomifakta och företagens bokslut Visa mer

