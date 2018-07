Kartläggning: Så lång tid tar det att få studentbostad

Stockholm

Stockholms studentbostäder (SSSB) har 8.000 bostäder i sitt fastighetsbestånd. Den genomsnittliga kötiden för att få ett studentboende var 2 år och 3 månader. För att få ett studentrum i korridor krävs vanligtvis en kötid på minst 13 månader. För ett rum med pentry på drygt 20 kvadratmeter – så kallad studentetta – eller för ett rum och kök är den genomsnittliga kötiden 3-4 år.

Hyran för ett studentrum var i genomsnitt 3.300 kronor per månad och för studentettor 4.100 kronor per månad. För en lägenhet med ett rum och kök var hyran 6.900 kronor i snitt. Korridorsrummen har hyresfritt två månader per år.

Kötiden för att få en studentbostad genom Bostadsförmedlingen i Stockholm var drygt fem år. Den genomsnittliga hyran är 5.600 kronor.

Enligt länsstyrelsens senaste rapport ”Läget i länet” råder underskott av bostäder för studenter. Trots att det byggs mycket kan det vara svårt att hitta bostad då nya bostäder ofta är dyra att köpa och hyra.

Utbudet av hyresrätter med lägre hyror är fortsatt lågt. Hushåll med låga inkomster och kort kötid har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Andelen hyresrätter har sedan millennieskiftet minskat med 120.000 stycken, när de i stället har omvandlats till bostadsrätter. Detta gör det svårt för personer med svag ekonomi att hitta bostad, enligt rapporten.

Göteborg

SGS Studentbostäder har 7.600 bostäder i Göteborg i sitt bestånd. Kötiden för att få ett enkelrum med delat kök är i genomsnitt 1,5 år. För en lägenhet utanför centrum är kötiden 2-3 år och för en lägenhet i centrum 4-5 år. Hyran för ett rum och kök ligger i genomsnitt på 4.100 kronor per månad. Ett rum i korridor kostar 3.600 kronor per månad.

Uppsala

Uppsala Bostadsförmedling förmedlade 1.712 bostäder förra året. I genomsnitt var hyran 4.769 kronor per månad och ytan 40 kvadratmeter. Kötiden var i genomsnitt 4,5 år. Nationerna i Uppsala äger tillsammans ungefär 3.500 bostäder i Uppsala. Kötiden varierar, information finns att läsa på respektive nations webbplats.

Lund

AF Bostäder har omkring 6.000 bostäder, 2.900 av dem är korridorsrum. Snitthyran för rummen är 3.400 kronor per månad under 9 månader, 3 månader är hyresfria. Nya studenter får förtur och behöver inte köa. Förra året fick drygt 70 procent av de nya studenterna som sökte via AF Bostäder ett rum. För att få en lägenhet (1-4 rum och kök) krävs en kötid på i genomsnitt 2 år och 5 månader, med en snitthyra på 4.800 kronor per månad.

Linköping

Studentbostäder i Linköping har 4.200 studentlägenheter. Den genomsnittliga hyran för en studentbostad som är 25 kvadratmeter är 3.490 kronor per månad. Förra hösten var kötiden för en studentbostad i genomsnitt 1 år och 3 månader. Kötiden för en egen lägenhet är i genomsnitt drygt 3 år. Under våren har det varit möjligt att få bostad direkt.

