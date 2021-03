Kate Raworth: Vi måste sluta förvänta oss att ständigt få mer

Olika mått på klimatutsläpp

Till ett lands nationella utsläpp räknas den koldioxid och de andra klimatgaser som släpps ut inom ett lands gränser. Sveriges nationella utsläpp har minskat från drygt 70 miljoner ton år 1990 till 50 miljoner ton år 2020.

Ett lands konsumtionsutsläpp tar hänsyn till ett lands import och export. Sverige exporterar varor med ett lågt klimatavtryck och importerar varor med högre klimatpåverkan. Att beräkna konsumtionsutsläpp är komplicerat, och därför saknas löpande statistik. Beräkningar visar dock två saker: Sveriges konsumtionsutsläpp är betydligt högre än de nationella utsläppen, och de minskar långsammare.

En kritik som har riktats mot båda dessa mått är att de inte ger en heltäckande bild av ett lands bidrag till det globala klimatarbetet.

