Katrine Kielos-Marçal: Därför börjar ekonomerna stirra på Taylor Swift

Världsekonomin flyger fortfarande fram och prognosen för när den där mycket omtalade lågkonjunkturen ska inträffa skjuts hela tiden på framtiden.

I arton månader har frågan varit om ekonomin kommer lyckas landa mjukt, eller krascha ner hårt. Men nu har det gått så lång tid att en del rent av undrar om världsekonomin alls kommer att landa?

Då börjar en del ekonomer av uppenbara skäl stirra på fenomenet Taylor Swift.

Den amerikanska låtskrivaren och artisten är nämligen ute på turné. Och det är inte vilken turné som helst. Enligt uppgifter till Bloomberg drar Taylor Swift in 10 miljoner dollar i biljettintäkter per kväll på sina utsålda konserter. Samtidigt spenderar besökarna nästan 2 miljoner inne på arenan. Varje konsert!

Dessutom har de utsålda arena-konserterna med allt vad de innebär av hotell- och restaurangbokningar inneburit lokala ekonomiska stimulanser i den amerikanska ekonomin. Det kallas för ”Swift-effekten”.

Vad flera ekonomer har pekat på är att Taylor Swifts pågående turné väl illustrerar fenomenet med ”uppbyggd efterfrågan” i ekonomin. Swift har nämligen inte turnerat sedan 2018. Hennes planerade konserter efter att hon släppte albumet ”Lover” ställdes in på grund av pandemin och hennes fans är helt enkelt desperata att se henne spela live. Men framför allt är de beredda att betala nästan vad som helst.

Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock

Taylor Swift har kunnat höja sina biljettpriser. Och det är inte bara Taylor Swift som har kunnat göra det.

För några år sedan oroade sig musikindustrin för att det inte fanns artister som kunde fylla arenor längre. Men 2023 ser ut att ekonomiskt bli det bästa året någonsin för live-musik. Fenomenet är så anmärkningsvärt att frågan om huruvida det blir Taylor Swift eller Beyoncé som kommer att gå till historien som den första artisten att dra in en miljard dollar på en enda turné till och med diskuteras på ekonomisidor i världen.

När Kina började öppna upp igen i slutet av förra året ledde det till positiva ekonomiska effekter i den delen av världen. I Europa föll sedan också energipriserna vilket hjälpte till med konjunkturen. Och sedan har vi alltså det som en del vill kalla för ”Taylor Swift- effekten” att konsumenter (och företag) i de flesta stora ekonomier har varit på förvånansvärt gott humör.

Många hushåll byggde upp besparingar under pandemin och trots att räntorna förstås har gått upp känns inte effekterna av detta ännu för de företag och privatpersoner som har bundna lån.

Folk går på konserter och när de går på konserter stimulerar de även andra delar av ekonomin.

De som inte gillar Taylor Swift-effekten är förstås centralbankerna och nu förväntar man sig ytterligare en amerikansk räntehöjning i juni.

Beyonce Knowles. Foto: PictureGroup/REX

Själv ser jag ett annat potentiellt problem. Det handlar om de ekonomiska effekterna av den musik som Taylor Swift och Beyoncé spelar. Swift har efter två minimalistiska album (inspirerade av folkmusik) återgått till att skriva svulstigare pophits. Beyoncés senaste album består samtidigt av ren dansmusik.

Magasinet Vice skrev redan förra året om begreppet ”lågkonjunkturhits” (”recession bangers”). I lågkonjunkturer blir musiken generellt mer dansant eftersom dansa är vad människor känner för att göra i dåliga tider. Då skiter vi i att Taylor Swift har suttit hemma och blivit influerad av melankolisk folkmusik. Då vill vi att hon producerar ihop ett fett arrangemang tillsammans med Max Martin.

Historiskt är det Beyonce som har levererat den mest klassiska ”lågkonjunkturhiten” någonsin. Kommer ni ihåg ”Single Ladies”? Den kom 2009 när marknaderna rasade i den stora globala finanskrisen.

”Single Ladies” var inte bara lätt att dansa till. Den hade en oerhört regelbunden rytm. Phil Maymin, finansprofessor vid New York University, skrev ett uppmärksammat pm om saken. Han konstaterade att hits med just regelbunden rytm faktiskt sammanföll med instabila globala marknader.

Ni kanske tycker att det låter lite pseudovetenskapligt att finansprofessorer ska sitta och räkna på den här typen av korrelationer? Ni kan mycket väl ha rätt. Men vi har ju tidigare i den här spalten konstaterat att ekonomi ofta har drag av ”astrologi för killar”. Låt dem hålla på!

Och ibland har de ju rätt.

Beyoncés senaste album består av ren dansmusik, skriver Katrine Kielos-Marçal. Foto: Horst Ossinger/TT

Det finns dock ett specifikt svenskt problem som vi måste ta tag i. När Beyonce spelade i Stockholm för några veckor sedan var hon enligt uppgifter besviken på publiken. Det handlade om den vanliga svenska oförmågan att dansa på konserter och det ledde till viss kulturdebatt i Sverige.

Jag säger: Skit i kulturdebatten! Tänk på de potentiella ekonomiska konsekvenserna!

Tänk om ryktet om den svenska publikens allmänna uselhet skulle nå Taylor Swift?!

Det sägs att popstjärnan snart ska ta sin konjunkturkritiska turné till Europa. Och tänk om Swift väljer att skippa Sverige?

Tänk om vi blir ensamma om att drabbas av den där lågkonjunkturen?!

Nej! Nej! Nej.

DANSA!

I lågkonjunkturer och finanskriser brukar musiken vi lyssnar på bli mer dansant och ha en mer regelbunden rytm, enligt ekonomisk forskning. Lyssna DN Ekonomis Spotify-lista med klassiska så kallade ”lågkonjunktur-hits”:

Källor: ”Music and the market: song and stock volatility” av Philip Maymin i The North American Journal of Finance, 2012, och ”Music preferences as an instrument of emotional self regulation along the business cycle” av Juan de Lucio och Marco Palomeque i Journal of Cultural Economics 2023.