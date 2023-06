Katrine Kielos Marçal: Hånad och utskrattad av männen men fick rätt om världsekonomin

Logga in

Logga in

På den tiden var hon en respekterad (men okänd) ekonom vid University of Massachusetts. Hon hade precis skrivit en kort artikel i The Guardian om inflationen. Nu tänkte hon fira jul med sin man. Problemet var att hennes artikel började spridas på nätet de där juldagarna och inte av det skäl som man vill att ens artiklar ska spridas.

Webers text delades för att andra ekonomer tyckte att den var idiotisk.

Något att hånskratta åt.

En respekterad professor kallade den för ”det sämsta” som hade skrivits ”under hela året”. På konservativ amerikansk tv sa man att hennes idéer var ”perversa” samtidigt som den liberale Nobelpristagaren Paul Krugman kallade henne ”verkligt blåst” på Twitter.

Hånet mot Weber gick med andra ord över partigränserna.

(Om än kanske inte könsgränserna.)

Själv gömde hon sig på en amerikansk skidort och trodde att hennes karriär var över.

Hon var 33 år gammal.

Vad var det då som Isabella Weber hade sagt? Vad krävdes för att bli nationalekonomins mest utskrattade kvinna julen 2021?

Weber hade ställt frågan om vi kanske tänkte fel om inflationen. Var detta verkligen en situation som kunde hanteras med högre räntor?

De rusande priserna byggde ju på problem med varutransporter under pandemin. Människor ville köpa saker som inte kom fram i tid (eller inte kom fram alls) och därmed kunde företagen höja sina priser.

Vad som sedan hade hänt – argumenterade Weber – var att stora företag använde pandemin som en ursäkt för att höja sina priser mer än vad som var motiverat. Det var därför som amerikanska företags vinstmarginaler var högre än vad de någonsin hade varit sedan andra världskrigets slut. Weber lyfte därför frågan om staten kanske borde gå in och reglera priserna i vissa sektorer.

I alla fall tills problemen med varutransporter försvann.

Detta var exakt vad USA hade gjort under andra världskriget. Då var den globala ekonomin bokstavligen sönderskjuten och regeringen behövde stoppa inhemska företag från att utnyttja situationen.

Fanns det trots allt inte vissa likheter med pandemin?

Men genom att säga dessa saker hade Isabella Weber svurit i den ekonomiska kyrkan.

Ekonomer brukar i dag nämligen tycka att den som försöker styra hur mycket Ica tar betalt är lika korkad som den som tror att hon kan bekämpa en feber genom att slå sönder sin termometer.

Det kommer inte att fungera!

Priser är precis som grader på en termometer, indikatorer på vad som pågår i ekonomin, menar de.

Dessutom brukar ekonomer tänka att om staten tvingar företag att ta mindre betalt för något kommer det att leda till att alldeles för många människor plötsligt vill ha denna vara.

Detta kommer i sin tur leda till ännu mer varubrist och sovjetiska brödköer runt världen.

Många ekonomer brukar också lyfta fram hur priskontrollerna under andra världskriget ledde till att företag gjorde om sina produkter. Restaurangerna började fylla sina hamburgare med billigt fett eftersom de ändå inte kunde ta mer betalt för dem.

Alla dessa ting står i den ekonomiska teoriboken. Varför de manliga ekonomerna hade ett sådant behov av att vara otrevliga med Isabella Weber är en annan fråga.

Men snart två år senare har Paul Krugman fått be om ursäkt. Isabella Webers karriär går däremot strålande. Hon är rådgivare till den tyska regeringen och profileras med hyllningsreportage i The New Yorker. Många menar nämligen att verkligheten har gett henne rätt.

EU reglerar i dag priset på naturgas, USA reglerar priset på olja och G7 ska införa ett globalt tak på ryska oljeprodukter. Detta gör de inte för att de har läst Webers artiklar utan för att de ser det som politiskt nödvändighet. Men om staten håller nere priset på elektricitet gör det också att inflationen hålls nere på de varor som produceras med hjälp av elektricitet. Är inte det ett bevis för att priskontroller fungerar?

Debatten har helt enkelt förändrats.

Och fortsätter att förändras.

Här i Storbritannien har matpriserna fortsatt att rusa trots att centralbanken har höjt räntan tolv gånger i rad. Och då är det lätt att folk börjar fundera över andra orsaker till inflationen.

Till exempel giriga matvarukedjor.

Det är dessutom inte bara väljarna som reagerar. Obligationsmarknaden bråkar med Storbritannien eftersom den tycker att priserna i ekonomin inte avtar. Och när obligationsmarknaden bråkar blir det dyrare för Storbritannien att låna pengar.

Allt detta sätter press på finansministern.

Det är den politiska verkligheten som har förändrats.

Men det öppnar förstås dörren för folk som är beredda att svära i den ekonomiska kyrkan.

Läs mer:

Höjda priser på midsommarmaten

Katrine Kielos-Marçal: Därför börjar ekonomerna stirra på Taylor Swift