Katrine Marçal: Att strypa den ryska ekonomin är en farlig strategi

Målet med de nuvarande ekonomiska sanktionerna är att straffa Ryssland ekonomiskt. Putins krig ska bli dyrt, åtgärderna ska knuffa honom till förhandlingsbordet vid den belarusiska gränsen. Att frysa ryska oligarkers tillgångar och straffa människor med kopplingar till Putinregimen är en sak. De nuvarande sanktionerna slår mycket bredare.

Till viss del är detta förstås oundvikligt.

Västvärlden har till exempel sett till att Putin inte kommer åt stora delar av den ryska valutareserven. Detta gör hans krigföring svårare. Men det leder också till att den ryska centralbanken inte kan försvara värdet på den ryska valutan. Resultatet av detta: högre räntor och dyrare varor, kommer betalas av det ryska folket.

Sanktionerna har också följts av en frivillig bojkott. Internationell affärspress har de senaste veckorna fyllts av västerländska och europeiska företag som berättar att de nu lämnar Ryssland.

Sanktionerna gör det krångligt att göra affärer och inte minst finns stor press från kunder och konsumenter att ”göra något”. Folk vill helt enkelt att företag ska ”ta ställning” mot Putins krig. Allt detta är fullt förståeligt. Men att ett företag stänger sin ryska enhet och därmed göra 2 000 medelklassryssar arbetslösa utan större möjlighet att få ett liknande jobb igen? Är det verkligen lösningen?

Det är den här typen spridningseffekter som gör ekonomiska sanktioner svåra att överblicka. Även om de officiella sanktionerna skulle upphöra imorgon kommer det ta tid för europeiska och västerländska företag att återvända till Ryssland.

I många fall pratar vi säkert om decennier.

Dessutom har allt gått väldigt snabbt. När USA införde sanktioner mot Iran lämnade västerländska företag också landet. Men det var under en längre period. Det västerländska näringslivsuttåget ur Ryssland har skett på ett par veckor.

Det gör chocken större.

Nicholas Mulder från Cornell University i New York har skrivit den helt nyutkomna boken ”The Economic Weapon The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War”. Han konstaterar vad ingen vill höra just nu: hur ineffektiva ekonomiska sanktioner har varit historiskt. Av 19 olika tillfällen under 1900-talet när sanktioner användes för att försöka stoppa krig fungerade de vid tre tillfällen.

Sanktioner lyckades förhindra Jugoslavien och Albanien att gå i krig 1921 samt stoppa Grekland och Bulgarien från att göra samma sak 1925. Amerikanskt finansiellt tryck fick också britterna att dra sig tillbaka från Suezkanalen i Egypten 1956.

Men det är, konstaterar Nicholas Mulder, ungefär allt.

I alla fall under det århundradet.

Vladimir Putins kalkyl verkar ha byggt på att en splittrad västvärld i högre grad skulle låta honom komma undan med att invadera Ukraina

Samtidigt verkar Vladimir Putins kalkyl ha byggt på att en splittrad västvärld i högre grad skulle låta honom komma undan med att invadera Ukraina. Sättet som inte minst Europa på ett par dagar enades i avsky för den ryska invasionen var oerhört viktigt. De hårda ekonomiska sanktionerna mot Ryssland sänder också signaler till andra auktoritära regimer: Får ni för er att invadera grannländer kommer det att kosta. Många av de åtgärder som nu genomförs mot oligarker borde också ha gjorts för länge sedan.

Men vi måste också klara av att ha en nyanserad diskussion om vad västvärlden just nu gör mot Ryssland. Var går egentligen gränsen? Vi har på ett par veckor backat ur tre decennier av ekonomisk integration med Ryssland. Detta är Vladimir Putins krig, men det är vanliga ryssar som vi har dömt till massarbetslöshet, kollapsande rubel, rekordinflation och varubrist. Vad är det egentligen för Ryssland som sanktionerna är med och skapar?

Ett land med underskott på många basvaror? Med köer vid banker och mataffärer? Ett land med en allt mer förstatligad ekonomi? (Putin har redan annonserat den här typen av åtgärder). Ett land som snart kan behöva införa reserestriktioner för att förhindra flykt av välutbildad arbetskraft? Allt detta har vi sett förr.

Välkommen till Sovjetunionen!

Många i väst tänker sig att den ekonomiska smärtan av ett 35 procentigt bnp-fall på något sätt ska få det ryska folket att resa sig mot regimen – en regim som kastar folk i fängelse om de protesterar mot kriget. Det är onekligen att begära väldigt mycket av ryska människor. Hur hade du själv agerat i en liknande situation?

Men framför allt: Vem kommer den ryska regimen att skylla folkets ekonomiska lidande på? Inte Putin i alla fall.

Och det är Putin som kontrollerar rysk media.

Den ryske utrikesministern har redan kallat sanktionerna för ”en skatt på rysk självständighet”.

”Vi tänker få den ryska ekonomin att kollapsa”, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire. Den typen av retorik gör det svårt att inte tänka på det mest övertydliga exemplet från europeisk 1900-tals historia, det som verkligen handlar om när vi bestämde oss för att straffa ett helt folk ekonomiskt för vad deras ledare hade gjort.

1919, efter första världskriget, gick den brittiske ekonomen John Maynard Keynes runt i Paris och var rasande. Segrarmakterna hade bestämt sig för att trycka ner den tyska ekonomin i skorna. Keynes såg det som ett katastrofalt misstag. Politikerna och diplomaterna begrep inte de ekonomiska konsekvenserna av sitt eget agerande. Visst kanske det kändes som ”rättvisa” att straffa tyskarna. Men som Keynes skrev ”rättvisa är inte så enkelt”.

När man stryper ett lands ekonomi av hämndskäl riskerar man att göra det till en ”ekonomisk omöjlighet” skrev Keynes. Vad är risken med det? Att ”den enda industri som finns kvar snart blir att ’skylla på judarna’”.

Och som vi alla vet var det vad som hände i Tyskland ett drygt decennium senare.

Naturligtvis är det enorma skillnader mellan situationen efter första världskriget och dagens läge. Keynes skrev dessutom från en fredsförhandling. Vi inför sanktioner under ett pågående krig.

Men det finns en större poäng i den bok som Keynes producerade efter att han avgick från det brittiska finansdepartementet i protest. Den handlar om att ekonomisk logik och politisk logik inte alltid är samma sak.

Det finns också något väldigt deprimerande över hur mycket enklare det verkar vara att mobilisera västvärldens enorma ekonomiska makt för att ”straffa” än för att göra annat

Rent politiskt är det ofta begripligt att man vill ”straffa”. Men de ekonomiska konsekvenserna av detta kan slå tillbaka mot dig på värsta tänkbara sätt. Därför krävs det politiker som både begriper ekonomi och har integritet nog att hålla emot. Det fanns det inte i Paris 1919, konstaterade Keynes.

Och det är värt att tänka på.

Det finns också något väldigt deprimerande över hur mycket enklare det verkar vara att mobilisera västvärldens enorma ekonomiska makt för att ”straffa” än för att göra annat.

Varför använde vi inte dessa finansiella muskler för att till exempel bygga upp Ukraina efter den första ryska invasionen 2014?

Det verkar alltid enklare att förstöra.

Än att bygga upp.

Och det är ett ekonomiskt problem av rang.

