Katrine Marçal: Chokladäggen kom plötsligt i förpackningar om fem. Inte sex.

Fenomenet kallas för krympflation. Inflationen gör att företagen har högre kostnader. Dessa kan de föra över på konsumenterna på två sätt: antingen kan de höja priset på sina varor, eller så kan de krympa förpackningarna.

Därmed får vi konsumenter mindre, men till samma pris.

Ordet ”krympflation” kommer från engelskans ”shrinkflation”. Det är ett begrepp som myntades av den brittiska ekonomen Philippa Malmgren 2009. Hon var tidigare rådgivare åt den amerikanske presidenten George W Bush och menar att krympflation bör ses som en varning om att inflationen snart verkligen kommer att öka. Det var i alla fall vad som hände på 1970-talet. Först krympte förpackningarna, sedan steg priserna skriver Malmgren i sin bok ”Signals: How Everyday Signs Can Help Us Navigate the World's Turbulent Economy”.

Choklad är ett tydligt exempel på krympflation. Sedan priset på kakao började stiga har många förpackningar gradvis blivit mindre. När inflationen tog fart på riktigt tidigare i år gick det snabbt. Här i Storbritannien har Cadburys populära Dairy Milk blivit 10 procent mindre på ett par månader. Företaget Mars har krympt sin choklad Twix från 23 gram till 20 gram och i påskas rasade brittiska konsumenter när de upptäckte att de traditionella chokladäggen ”Cadburys Creme Eggs” plötsligt kom i förpackningar om fem.

Inte sex.

Generellt brukar dock konsumenter bli mindre förbannade över att förpackningar krymper än att priset går upp. Ni kanske hörde historien om hur en man i Florens i Italien fick betala 2 euro för en enkel espresso i våras. Han blev så arg att han ringde polisen. Kaffebaren fick till slut böta 1 000 euro. Inte för det höjda priset utan för att det inte tydligt stod skrivet bakom disken vad espresson kostade. Men kaffebaren ångrade nog ändå att den inte hade tänkt på att krympa kopparna i stället.

Just kaffe är också det klassiska exemplet på krympflation. En normalförpackning i handeln har de senaste åren gått från att innehålla ett halvt kilo kaffe till att i dag bestå av 450 eller rentav 425 gram. Samtidigt har priserna inte gått ner.

Ibland kan du också bokstavligen se krympflationen på tallriken när du går ut och äter. Restauranger smetar ut såsen dekorativt för att få portionerna att se större ut.

Ekonomer tänker sig ibland att människor är fullständigt rationella varelser förmögna att fatta perfekta beslut i varje situation. Enligt det här sättet att se på saken borde krympflation inte fungera som strategi för företagen. En helt rationell konsument borde ju reagera lika mycket på att en förpackning krymper som på att ett pris stiger. Fast så fungerar människor inte.

Många studier har visat att konsumenter just är mycket mindre känsliga för att en produkt krymper än för att den blir dyrare. Ofta vill företagen inte heller erkänna vad de gör. Ibland heter det att mindre förpackningar är lättare att transportera och att man därför har krympt dem för att vara snäll mot miljön. Så kan det eventuellt vara i en del fall men så länge du får mindre för samma pengar är det fortfarande krympflation.

Problemet med krympflation är att den kan få oss att underskatta hur mycket dyrare det blir att leva. Samma varor tar plötsligt slut snabbare och det gör att hushållen ofta köper mer.

Samtidigt har priset på varan ju inte gått upp och det syns därför inte i den vanliga inflationsstatistiken.

Krympflation finns också i tjänstesektorn. En restaurang kan hantera ökande råvarukostnader genom att krympa sin meny. Med färre rätter att välja på behöver restaurangen inte köpa lika många olika ingredienser, därmed kommer de att slänga mindre mat och kanske få mängdrabatt när de istället köper väldigt mycket av ett fåtal råvaror.

Allt för att slippa höja priset.

Det går dock att trösta sig med att varken inflationen eller krympflationen ännu är lika allvarlig som den var på 1970-talet. För att få perspektiv kan man tänka på det stackars amerikanska företag som tillverkade tuggummi till tuggummimaskiner. När priset på socker steg visste de inte vad de skulle göra. De kunde inte höja priset eftersom maskinerna var byggda för att ta emot ett visst mynt. De kunde inte heller göra tuggummina mindre för då skulle de inte fungera i maskinerna. Tillslut hittade de en lösning: de gjorde tuggummina ihåliga i mitten. Och barnen fick helt enkelt tugga på mer luft.

