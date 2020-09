Katrine Marçal: Därför försvinner Londons finansvalpar

Det som kallas för ”The City” är egentligen Londons gamla medeltida stadskärna. Området som sträcker sig från Chancery Lane i väst mot Towern i öst och från Barbican ner till Milleniumbron är ganska exakt en engelsk mil i kvadrat. Därför kallas Londons finansdistrikt för ”the square mile”. Här arbetar uppemot en miljon människor. Men bara drygt 9.000 människor bor i området. ”The City” är en stad i staden.

Här finns separat poliskår, borgmästare och rådhus. Och här är det delvis andra lagar som gäller än i resten av London. Jag har till exempel en kompis som efter särskilda insatser för finansdistriktet har erhållit rätten att driva en flock får över London bridge. ”The City” är helt enkelt det riktigt gamla London med allt vad det innebär av excentricitet – och samtidigt förstås ett av världens viktigaste finansdistrikt.

Denna höst är dock tågen in till Liverpool Street Station tomma. Många skyskrapor verkar igenbommade och vid Finsbury Square där det vid lunchtid brukar vimla av kontorsarbetare räknar jag till totalt fyra personer. Samtliga verkar vara byggnadsarbetare. De människor som går förbi är på gatorna är klädda i träningskläder eller jeans. Inte en slips i sikte. Detta kan vara den verkligt långsiktiga konsekvensen av pandemin i London: finansvalpens totala försvinnande ur gatubilden.

Nu börjar många brittiska företag vakna upp för det uppenbara ekonomiska slöseriet med att människan ska transportera sig själv in till ekonomin på det här sättet istället för tvärtom.

Hemarbetet har nämligen kommit till Storbritannien för att stanna. Ingenstans får det lika stora praktiska konsekvenser som just i finansdistriktet. De flesta jobb som utförs här går ju att utföra hemifrån. Samtidigt är kontorshyrorna skyhöga.

Jes Stanley, chef för banken Barclays. Foto: Anthony Behar/TT

Jes Stanley, chef för jättebanken Barclays sa redan i april ”det där att pressa in 7.000 personer i en enda byggnad hör antagligen till det förgångna”. En ny studie gjord av BBC visar att 50 av Storbritanniens största arbetsgivare inte planerar att någonsin flytta tillbaka all sin personal till ett kontor.

På många sätt är det logiskt. Den brittiska ekonomin är tack vare det stora finansdistriktet väldigt centrerad runt London. Här bor 13 procent av befolkningen samtidigt som London generar 23 procent av tillväxten. Men staden är dyr, stökig och konkurrensen om skolplatser är hård. Många barnfamiljer flyr och vissa lägger i stället timmar på att pendla in till jobbet.

Nu börjar många brittiska företag vakna upp för det uppenbara ekonomiska slöseriet med att människan ska transportera sig själv in till ekonomin på det här sättet i stället för tvärtom. Lloyds Banking Group som har 65.000 anställda är ett av de företag som under pandemin har insett att de flesta av deras anställda klarar av att arbeta alldeles utmärkt hemifrån.

London är dyr, stökig och konkurrensen om skolplatser är hård. Många barnfamiljer flyr och vissa lägger istället timmar på att pendla in till jobbet. Foto: Lucy Young/TT

NatWest och HSBC är andra banker som har sagt att de i framtiden kommer att organisera sig på nya sätt. Även John Glen, Storbritanniens finansmarknadsminister sa nyligen under ett seminarium organiserat av en tankesmedja att bankerna ”onekligen kommer att reducera sin fysiska närvaro i The City of London”. Det är bara att gilla läget. Processen är redan i gång. Den kommer att fortsätta även om ett vaccin mot Covid-19 dyker upp i morgon.

Detta handlar nämligen inte om pandemin längre utan om att företagen har sett jättelika besparings- och effektiviseringsmöjligheter. En del varnar dock för de större ekonomiska konsekvenserna.

Carolyn Fairbairn som är direktör för CBI, Storbritanniens motsvarighet till Svenskt Näringsliv skrev en uppmärksammad debattartikel i The Daily Mail. Där pekade hon på risken att delar av London förvandlas till ”en spökstad”. För finansdistriktet är förstås inte bara banker och försäkringsbolag utan en hel ekonomi av lunchställen, affärer, caféer och pubar som bygger på att en miljon människor arbetar här.

Carolyn Fairbairn, direktör för CBI, Storbritanniens motsvarighet till Svenskt Näringsliv. Foto: Rob Pinney/TT

Den stora lunchkedjan Pret a Manger som säljer mackor och sallader är till exempel ett av utvecklingens offer. I fredags sa deras vd Pano Christo till BBC Radio 4 att det ”bara är att anpassa sig till folks nya beteenden”. Tio år av tillväxt har i ett slag utraderats för företaget.

Men om delar av London riskerar att dö kan andra delar av landet vinna. Bitar av grevskapen runt London kallas ibland för ”aktiemäklarbältet”. De är fulla av små städer dit finansdistriktsarbetarna och deras familjer (långt ifrån bara aktiemäklare) har flyttat i jakt på lugnare liv. I alla fall på helgerna. För i veckan har folk pendlat in till London för att sitta på sina kontor. Detta har gjort dessa stadskärnor ganska tomma. Nu kan de bli ekonomiska vinnare.

Boris Johnson har länge sagt att han vill ställa om den brittiska arbetsmarknaden bort från lågbetalda servicejobb. Nu har han sin chans mitt bland salladsbarskonkurserna i London.

En del företag diskuterar rentav modeller med lokala kontor som kan fungera som hubbar för de medarbetare som råka bo i närheten. Det här kan gynna hela Storbritannien. För att den brittiska ekonomin behöver flytta sin tyngdpunkt så att den inte bara lutar sig mot London när något som samtliga politiska partier har sagt i åratal. De har bara inte vetat vad de ska göra. Nu verkar pandemin ha gjort delar av jobbet åt dem. Den andra viktiga ekonomiska aspekten har att göra med Brexit.

London Foto: TT

Ett av de större ekonomiska problemen med Storbritanniens skilsmässa från EU anses ju vara arbetskraftsfrågan. Här brukade ekonomer lyfta fram just Londons stora lågbetalda servicesektor som en central utmaning. För vem ska arbeta på pubar och i salladsbarer när svenska ungdomar och rumänska språkstudenter inte längre får visum nästa år? Detta är en farhåga som man nu hör betydligt mer sällan efter pandemin.

Boris Johnson har länge sagt att han vill ställa om den brittiska arbetsmarknaden bort från lågbetalda servicejobb. Nu har han sin chans mitt bland salladsbarskonkurserna i London. Världshistoriens första privata kontor uppstod faktiskt just här i The City of London (på Leadenhall Street). Om det också var hit till The City of London som det moderna kontoret kom för att dö – ja då står Storbritannien inför en rätt stor ekonomisk omställning. Men den verkar onekligen redan vara på gång.

