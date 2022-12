Katrine Marçal: Därför kommer energin att bli nästan gratis

I augusti skruvade Rysslands president Vladimir Putin åt gaskranen och gasen slutade strömma under Östersjön genom den stora gasledningen Nord Stream 1.

De flesta (inklusive Putin själv) föreställde sig säkert att detta skulle få priserna att gå upp.

Det var ju trots allt poängen: att använda energipolitiken som ett vapen. Men det har inte fungerat. I stället har priset på gas gått ner.

Vladimir Putin verkar inte ha tänkt på saken, men det som i alla fall delvis verkar ha skett är vad man brukar lära ut på grundkurser i ekonomi: att när en vara blir dyrare köper vi ofta mindre av den.

Den tyska industrin använder plötsligt 20–25 procent mindre gas samtidigt som den producerar lika mycket. I många hushåll sätter man samtidigt hellre på sig en extra tröja än skruvar upp värmen.

Foto: TT, Pixabay

Inget av detta betyder att energikrisen är över. Bara att den kanske är något annat än vi trodde.

Inte minst betyder det att pris spelar roll. Huruvida något blir billigare eller dyrare påverkar helt enkelt hur vi människor agerar.

I september publicerade forskare vid Oxfords universitet en undersökning med den inte alltför sexiga titeln: ”Empirically grounded technology forecasts and the energy transition”. Det hela blir kanske lite roligare om man vet att en av huvudförfattarna, Doyne Farmer, började sin karriär med försöka överlista rouletthjul på kasinon i New Mexiko (med hjälp av datamodeller och en hästsko).

Så småningom övergick han till att konstruera algoritmer som skulle överlista aktiemarknaden och till slut sålde han sitt företag till en schweizisk bank.

Sedan började han intressera sig för solenergi. Solenergin är nämligen ett av dessa ting som alla har haft fel om.

I december 2015 satt jag höggravid i Paris och intervjuade ekonomer om det pågående klimattoppmötet COP21. Detta var inte så väldigt många år sedan (min son Arthur, som då låg i magen, är i dag sex år gammal) men på den tiden tänkte man sig att el från solenergi år 2040 fortfarande skulle vara dyrare att generera än el från fossila bränslen.

Detta har visat sig vara fullständigt uppåt väggarna.

Grafik: DN Foto: TT

De senaste tio åren har kostnaden för solenergi fallit med 90 procent. Kostnaden för vindenergi har samtidigt fallit med 60 procent. Redan år 2020 var 90 procent av all ny el från förnybara källor billigare att producera än ny el från fossila bränslen. Vad Doyne Farmer och de andra forskarna vid Oxfords universitet har försökt ta reda på är helt enkelt varför alla räknade fel.

Svaret har att göra med flygplan.

År 1936 noterade en amerikansk flygplansingenjör vid namn Theodore Wright att varje gång som man lyckades dubblera produktionen av flygplan föll kostnaden för att bygga dem med 20 procent. Varför då? Jo, när vi börjar utveckla ny teknik lär vi oss ofta hur vi kan producera den billigare. Ekonomiskt spelar detta stor roll.

Grafik: DN Foto: TT

Om priset på flygplan faller med 20 procent kommer fler människor att köpa flygplan. Då kommer man också att producera fler. Och om priset sedan fortsätter att falla med 20 procent varje gång man dubblerar produktionen kommer ännu fler människor att köpa flygplan… Det bara fortsätter. Och fortsätter… Ny teknik som hamnar i en sådan spiral kommer att förändra världen.

Detta brukar kallas för ”Wrights lag”.

Och grejen är att utvecklingen av solceller verkar följa den. Varje gång produktionen dubbleras faller kostnaden med 30 procent. Även vindenergi ser ut att befinna sig i en liknande spiral: för vindturbiner faller kostnaden med 16 procent varje gång produktionen dubbleras.

Den här typen av exponentiell förändring är svår för den mänskliga hjärnan att greppa.

Föreställ er en sjö med en enda näckros. Föreställ er sedan att det är den 1 juli och att varje dag dubbleras antalet näckrosor i sjön. När din almanacka visar den 31:e är vattnet framför dig helt täckt av näckrosblad: Vilken dag var vattnet täckt till 50 procent? Svaret är den 30:e juli.

Den där sista natten när antalet näckrosblad går från att täcka halva sjön till att täcka hela sjön kommer ingen att kunna missa förändringen.

För den är enorm.

Men egentligen har ju bladen ”bara” dubblerats . Vilket de ju faktiskt också gjorde när ett näckrosblad blev till två näckrosblad i början av månaden.

Om forskarna från Oxfords universitet har rätt om att förnybar energi följer ”Wrights lag” kan energin kanske bli nästan gratis

Just nu går förnybar energi med andra ord kanske att avfärda som några näckrosblad i ett hörn. Men titta på takten i prisfallet, säger den nya undersökningen från Oxfords universitet.

Det är den som förutspår framtiden.

Förra året skrev Bill Gates i sin bok om klimatkrisen att människor i framtiden kommer att behöva lära sig att betala mer för gröna lösningar. Men om forskarna från Oxfords universitet har rätt om att förnybar energi följer ”Wrights lag” har Bill Gates fel.

Då kommer det nämligen att bli tvärtom. Energin kommer att bli billigare.

Kanske nästan gratis.

Grafik: DN Foto: TT

Det råder nämligen ingen brist på solsken i världen. Varje timme skickar den stora brinnande stjärnan över våra huvuden lika mycket energi till jorden som vi människor använder på ett helt år.

Problemet har alltid varit att det har varit för dyrt att fånga upp den.

Även detta kan nu vara på väg att förändras. Azeem Azhar konstaterar i sin bok ”Exponential: How Accelerating Technology Is Leaving Us Behind and What to Do About It” att även batterier rasar i pris.

Den stora utmaningen med förnybar energi är ju hur man kan lagra den. En bit kol eller en liter olja kommer med sin egen förvaring. Energin finns lagrad inuti den fysiska råvaran: du kan transportera den och bränna den när och var du vill.

Solen skiner samtidigt sällan på natten.

Här kommer batterierna in. Och kostnaden för att producera litiumjonbatterier har faktiskt fallit med 19 procent varje år sedan 2010.

Om utvecklingen av förnybar energi faktiskt följer ”Wrights lag” som den nya undersökningen från Oxfords universitet hävdar är den med andra ord nästan ostoppbar.

Grafik: DN Foto: TT

Då handlar det inte om politik. Eller om huruvida vi bestämmer oss för att bry oss om klimatförändringar, isbjörnar eller att miljoner människor helst inte ska dö i okontrollerbara värmeböljor.

För då handlar det om pris.

Om det där som man ofta lär sig på grundkurser i ekonomi: att när priset på något faller kommer fler människor att köpa det.

Och resten är ekonomisk logik.

Del 3. Priset på energi. Detta är tredje delen i Katrine Marçals serie om den förändrade ekonomin i världen. Tidigare har Marçal skrivit om priset på tid och priset på fred. Det pågår ett stort skifte i ekonomin som påverkar oss alla. Räntan och inflationen har plötsligt blivit ett samtalsämne på i vardagen. Och håller gamla sanningar om att handel bygger fred på att krossas? Hur hänger allt ihop, vilka mekanismer samspelar? I en serie berättar DN:s globala ekonomikommentator Katrine Marçal om de nya trenderna i ekonomin. Katrine Marçal har under flera år skrivit om internationell ekonomisk politik och är sedan 2017 DN:s korrespondent i Storbritannien. Visa mer

