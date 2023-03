Katrine Marçal: Första steget i alla finanskriser är dumhet

Du kanske sitter och undrar vad du kan säga (som låter smart…) gällande att Silicon Valley Bank har kollapsat borta i Kalifornien.

Här är mitt förslag.

Om ämnet kommer upp vid fikabordet kan du helt enkelt slå ut med händerna och säga: ”tja… har man sett en finanskris har man sett alla!”

Detta uttalande kommer att få dig att verka världsvan, förhindra vidare konversation (och dessutom vara korrekt.)

Finanskriser är nämligen nästan alltid precis likadana.

Den klassiska boken om hur de funkar är skriven av ekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff. Den heter ”Den här gången är det annorlunda”. Det är nämligen vad folk i finansbranschen alltid säger innan en finanskris (åtminstone de senaste 800 åren).

Sedan visar det sig att det aldrig är annorlunda.

Det är alltid likadant.

Så även förra veckan.

Silicon Valley Bank gjorde vad banker gör. Banken tog pengarna som folk satte in på sina konton och använde dem för att finansiera andra affärer. Problemet var att Silicon Valley Bank stoppade nästan alla sina ägg i samma korg. Banken hade nästan hälften av alla sina tillgångar i en viss typ av obligationer. Och om man nu får för sig att stoppa alla sina ägg i samma korg bör man rimligen försäkra korgen.

Det gjorde Silicon Valley Bank inte.

Detta är ”steg ett” i alla finanskriser: dumhet.

”Steg två ”är att folk börjar legitimera sin dumhet med fraser som ”den här gången är det annorlunda”. De börjar säga att vi lever ”i en ny tid” där de ”gamla ekonomiska reglerna inte längre gäller”.

(Berättarröst: ”Det gör de visst!”)

I det här fallet tänkte många bedömare att räntorna aldrig skulle gå upp igen. Varför skulle en modern bank som Silicon Valley Bank försäkra sig mot något så mossigt som inflation?

”Den här gången är det annorlunda”

Och det var det alltså inte.

Silicon Valley Bank-kontor i New York. Foto: Guerin Charles/TT

Inflationen kom och den amerikanska centralbanken började höja räntan. Det gjorde att värdet på precis den typen av ”ägg” som Silicon Valley Bank hade fyllt sin korg med gick ner.

Nu kom PANIKEN (steg tre i alla finanskriser)

I Kalifornien bor det som bekant många rika och solbrända människor och en ansenlig del av dessa hade parkerat sina pengar hos Silicon Valley Bank (även många techföretag hade konton i banken). Problemet var att de rika och solbrända människorna började prata med varandra. Var deras pengar verkligen säkra?

I USA är du skyddad vid en bankkollaps så länge du inte har mer än 250 000 dollar på banken. Problemet var att nästan alla dessa killar hade betydligt mer pengar än så på sina konton. ”Ge mig mina pengar tillbaka” skrek de. Men Silicon Valley Bank hade ju gått och köpt ”ägg” för deras pengar. I vanliga fall hade detta inte varit ett problem (att alla rika och solbrända människor skulle vilja ta ut sina pengar samtidigt var osannolikt) men nu hände det alltså.

Banken blev tvungen att börja sälja ”ägg” fort som tusan. Kruxet var att priset på den sortens ”ägg” som låg i bankens korg hade rasat (eftersom centralbanken hade höjt räntan).

Kalkylen gick inte längre ihop.

Finanskrisen var ett faktum.

Och alla började ropa på hjälp från staten.

Nu kommer vi till den komiska biten i den här historien. Killarna som förra veckan vrålade på hjälp från staten var nämligen i hög grad tech-killar. Investerare och entreprenörer som länge varit övertygade om att det sista som de behövde var just det offentliga samhället. Går inte det att ersätta med en app? Vad är poängen med offentliga pengar när det finns riskkapital?

(Jo, när alla riskkapitalisterna har satt in sina pengar i samma bank och den här banken håller på att gå omkull – då behöver man staten!)

Det har tech-killarna nu fått lära sig.

Men att den amerikanska staten gick in och garanterade deras pengar var ganska rimligt. Den som sätter in sina pengar på ett konto i en bank är inte ansvarig för hur den banken sköts. Det är mer kontroversiellt när staten (som efter finanskrisen 2008) går in och räddar även aktieägarna.

Men frågan som ni nu ställer er är förstås huruvida man hade kunnat förhindra alltihopa. Om finanskriser nästan alltid är precis likadana, borde man inte kunna göra något åt dem? Har vi inte lärt oss något på 800 år?

Jo.

Men det måste finnas politisk vilja.

Efter den förra finanskrisen 2008 införde USA många nya regler för banker. 2018 tyckte den amerikanska kongressen dock att det var en bra idé att 25 av landets 38 största banker skulle slippa många av dessa regler.

Politikerna tyckte att det var orättvist att de medelstora bankerna (som Silicon Valley Bank…) skulle behöva följa samma regler som de verkliga jättarna. De medelstora bankerna (som Silicon Valley Bank…) var ju för små för att behöva räddas av staten vid en eventuell finanskris. Därför borde de inte ha samma krav på sig.

Resten är som det heter ”historia”.

Förra veckan behövde Silicon Valley Bank visst räddas av den amerikanska staten.

Inget var annorlunda.

Allt var precis som det alltid är.